Harga Cabai Rawit Merah di Kota Bekasi Tembus Rp120 Ribu/Kg

KENAIKAN harga cabai di Kota Bekasi terus terjadi. Saat ini, lonjakan harga tertinggi terdapat pada cabai rawit merah yang dijual seharga Rp120 ribu per kilogram (Kg) atau naik sebesar Rp20 ribu dibanding beberapa pekan sebelumnya Rp100 ribu per Kg.

"Kenaikan paling tinggi pada cabai rawit merah yang sekarang sudah Rp120 ribu per Kg. Naiknya harga sudah dari agen pemasok," kata Edi, pedagang di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sabtu (19/6).

Ia mnerangkan, selain cabai rawit merah, kenaikan harga juga dialami oleh cabai rawit hijau yang biasanya pada harga normal dijual Rp50 ribu per Kg, saat ini naik menjadi Rp100 ribu per Kg.

"Yang turun justru harga sayuran. Seperti kangkung dan bayam biasa dijual Rp5 ribu per ikat sekarang bisa Rp2 ribu per ikatnya," jelasnya.

Kemudian harga daging sapi medium naik menjadi Rp130 ribu per Kg dari biasanya Rp120 ribu per Kg. Lalu harga daging ayam naik dari Rp22 ribu per Kg menjadi Rp26 ribu per Kg.

"Kami harapkan pemerintah segera bertindak untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Janganlah seperti dibiarkan saja harga-harga pangan naik terus," ungkap Rida, ibu rumah tangga di Bulakkapal, Kota Bekasi.(OL-6)