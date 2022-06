Modernland Yakin Mahakam The Signature Kerek Penjualan

PT Modernland Realty Tbk segera meluncurkan klaster Mahakam The Signature di township Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur. Menurut rencana, prosesi peluncuran klaster tersebut akan dilakukan bersamaan dengan peresmian rumah contoh (show unit) pada Sabtu (18/6) esok.

Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk Kelvin O Lesmana menjelaskan, diluncurkannya klaster Mahakam The Signature diharapkan bisa mendongkrak penjualan properti perseroan di 2022. Apalagi kondisi pasar properti diperkirakan semakin membaik di tengah transisi dari pandemi covid-19 menuju endemi.

"Kami optimistis dapat meraih penjualan yang bagus karena kondisi pasar yang semakin membaik. Klaster Mahakam The Signature juga menawarkan banyak keunggulan yang akan memikat masyarakat untuk memiliki rumah di Jakarta, khususnya di Jakarta Garden City," ujar Kelvin.

Klaim keunggulan Mahakam The Signature antara lain berlokasi di Jakarta Garden City, kota mandiri (township) seluas 370 hektare yang terus berkembang pesat dengan beragam fasilitas komersial dan gaya hidup. Mahakam The Signature berada di cluster Mahakam tahap 2 seluas 2,1 hektare.

Jakarta Garden City merupakan sebuah kawasan kota mandiri terpadu dimana telah bergabung investor ataupun tenant local maupun asing.

Mahakam The Signature disebut memiliki desain yang unik dan mengadopsi enam konsep yang sedang dibutuhkan kebanyakan masyarakat saat ini yakni kekinian dan mengedepankan konsep hunian sehat.

Keenam konsep tersebut ialah Welcome Sanitation, Hygienic Room On Next Door, Cross Ventilation Design, Open & Vast Room Space, Expand Your House Just Like Your Dream, dan Work Anywhere With Different Atmoshphere.

"Selain keenam konsep tersebut, Mahakam The Signature juga menawarkan konsep hunian klaster dengan taman terbuka dan children play ground serta club house yang dapat dimanfaatkan oleh semua penghuni,” tutur Kelvin.

Mahakam The Signature akan dibangun sebanyak 89 unit dengan harga dipasarkan mulai dari Rp1,7 miliar-an. Untuk kenyamanan, para penghuni cluster Mahakam The Signature dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah tersedia di Jakarta Garden City.

Untuk mendorong penjualan, Jakarta Garden City membuat promo berupa pemberian diskon, subsidi down payment (DP) 5%, dan lima pilihan cara bayar. Untuk mempermudah pembayaran melalui bank KPR, pembeli bisa memakai fasilitas KPR dari 9 bank terkemuka yang telah bekerja sama.

“Ini kesempatan terbatas untuk memiliki rumah 3 lantai di Jakarta seharga mulai Rp1,7 miliar-an, karena penawaran dengan harga khusus ini hanya berlaku hingga 18 Juni 2022 atau selama acara open house berlangsung,” pungkas Kelvin. (RO/X-12)