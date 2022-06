Pilih Hunian Bukan Sekadar Nyaman, Strategis, Tapi Bernilai Investasi  

ADA banyak pilihan properti yang ditawarkan bagi kaum urban di Jakarta dan sekitarnya. Namun, memilih hunian yang tepat dan sesuai kebutuhan bukan perkara mudah.

Beberapa aspek dalam memilih hunian perlu dipertimbangakan di antaranya kenyamanan, lokasi strategis, dan yang pasti bernilai investasi tinggi.



Seiring dengan perkembangan minat pasar pada properti, Head of Sales and Marketing Sky House Alam Sutera+, Robby Gunawan mengatakan pihaknya selaku developer siap menyambut dengan rencana launching tower Barberry pada pertengahan Juli 2022.



Setidaknya, properti yang telah disiapkan Sky House Alam Sutera+ telah memenuhi semua aspek yang dibutuhkan calon penghuni, yakni nyaman, strategis, dan bernilai investasi.



Berlokasi di kawasan strategis, tepatnya di area koridor barat Jakarta, Alam Sutera, Sky House Alam Sutera+ tower Barberry menghadirkan tipe unit studio.

Nomor Urut Pemesanan (NUP) telah dibuka sejak awal Juni seharga Rp 5 Juta, dengan pemilihan unit yang dijadwalkan pada 25 Juni 2022.

Sky House Alam Sutera+ berlokasi tepat di CBD Alam Sutera, Tangerang dengan akses kurang lebih 1 menit menuju pintu toll Kunciran.



Apartemen Sky House Alam Sutera+ dikembangkan oleh Risland, developer berskala global dengan proyek yang tersebar di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Selandia, Thailand, India, dan Australia.

Apartemen semi-furnished ini menorehkan prestasi fantastis dengan kenaikan penjualan hingga dua kali lipat pada 2019-2020, dilanjutkan dengan membukukan kenaikan penjualan hingga 124% dari target perusahaan pada 2021.



“Tower Acacia sebagai tower pertama dari Project Sky House Alam Sutera+ dengan tipe unit studio telah sold out pada Mei 2022 dan segera serta siap untuk serah terima sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan pada 2023 mendatang,” lanjut Robby.

Ia menambahkan, harga semi-furnished unit yang berlokasi di CBD Alam Sutera (samping IKEA) ini di buka mulai dari Rp 360 jutaan, dapat dicicil hingga 240x, cicilan per bulan mulai dari Rp 2 jutaan tanpa uang muka.



"Bagi mereka yang ingin melihat lebih jauh bisa melihat website official Sky House Alam Sutera+, pada https://www.skyhousealamsutera.id/ atau whatsapp official account di +62813-8788-7986 dengan format "Tower 3" untuk mendapatkan penawaran spesial," tutup Robby.