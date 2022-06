Brand Founders of The Year Award 2022 Mencari Brand Lokal Inspiratif

HYPEFAST bersama Forbes Indonesia, didukung Habibie Center, Future City Accelerator serta School of Government & Public Policy akan menyelenggarakan Hypelokal: Brand Founders of The Year Award 2022, yang resmi dimulai hari ini atau Selasa (14/6).

Program ini merupakan penghargaan dan apresiasi untuk pemilik brand lokal di Indonesia atas kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan industri kreatif Tanah Air.

Setiap tahun Hypefast bersama Forbes Indonesia akan memilih 10 pemilik brand lokal yang paling inspiratif setelah melalui berbagai tahap seleksi.

Pada tahun ini, para brand founder terbaik berkesempatan mendapatkan sesi development dengan para ahli untuk mengembangkan brand/bisnis mereka hingga bisa bersaing secara global, serta kesempatan mengikuti AsiaBerlin Summit 2022 di Berlin pada September mendatang.

Founder dan CEO Hypefast, Achmad Alkatiri mengataka, “Hypefast senantiasa berkomitmen untuk membantu mendorong kemajuan dan pertumbuhan brand lokal di Indonesia."

"Sejak 2020, Hypefast tidak hanya menyalurkan investasi sebesar lebih dari Rp 300 miliar, tetapi juga menyediakan tim ahli, ekosistem retail yang terintegrasi serta berbagai inisiatif lainnya, untuk membantu brand lokal naik tingkat ke level selanjutnya,” jelas Achmad.

Pemilik brand yang tertarik untuk mengikuti program ini bisa mendaftarkan atau menominasikan brand founder lewat situs resminya di https://www.hypefast.id/hypelokal . Pendaftaran dibuka dari 16 Juni hingga 30 Juni 2022.

“Brand founder yang mendaftar atau yang dinominasikan akan seleksi lagi oleh tim, 30 brand founder terbaik akan melewati proses seleksi dan interview dari para juri hingga mendapatkan 3 brand founder terbaik sebagai pemenangnya,” tambah Achmad.

Adapun jajaran juri yang pada Hypelokal: Brand Founder of The Year 2022 ini, antara lain: Komisaris Utama Hypefast, Gita Wirjawan; Founder dan CEO Hypefast, Achmad Alkatiri; Ketua Habibie Center, Ilham Habibie, dan beberapa lini juri lainnya yang ahli di bidangnya.

Project Lead, Future City Accelerator, Daniel Adrian Tumewu, menyatakan “Saat ini brand lokal Indonesia sudah mendapat tempat di hati masyarakat, hal ini terlihat dari berbagai survei yang menyatakan bahwa masyarakat saat ini lebih cenderung memilih brand lokal. "

"Pertumbuhan minat ini serta peningkatan daya beli masyarakat membuat brand lokal memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian negara," katanya.

"Program ini nantinya diharapkan dapat membantu brand-brand lokal ini hingga bisa bersaing ke pasar global dan semakin diminati oleh masyarakat,” ucap Daniel.

Menyoal kriteria pemilik brand yang dinilai, Achmad membeberkan “Dalam proses penjurian nantinya akan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan kami, mulai dari segi kepemimpinan hingga peranan mereka dalam pertumbuhan brand lokal dan UMKM di Indonesia.” P

rogram Hypelokal: Brand Founder of The Year Awards ini, juga terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari rangkaian workshop yang dilaksanakan pada Juli 2022 di Jakarta dan Bandung, Brand Summit 2022 serta malam puncak penghargaan pada 19 Agustus 2022. (RO/OL-09)