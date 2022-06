CNGR Kerja Sama dengan PLN Promosikan Penggunaan Energi Hijau 

CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd. (CNGR) dan PT PLN (Persero) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penyediaan Tenaga Listrik 80MVA di Kawasan Industri CNGR Indonesia pada Senin (6/6) lalu

PLN akan memasok sumber melalui sumber Energi Baru dan Terbarukan dengan menggunakan skema Renewable Energy Certificate (REC). Mr. Tao Wu, Presiden Direktur CNGR International Headquarters, menghadiri dan menandatangani MoU atas nama perusahaan

Pada acara penandatanganan, Sigit Wicaksono, Executive Vice President PLN ritel Sumatera dan Kalimantan, mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, dan gas alam.

"PLN akan menyuplai CNGR dengan listrik yang ramah lingkungan, efisien dan bersih. PLN juga akan mendukung kebutuhan pengembangan CNGR di Indonesia, dan bekerja sama dengan CNGR untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia,” ujarnya.

Tao Wu mengatakan bahwa proyek CNGR di Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan yang pesat. CNGR berharap dapat membantu menggerakkan roda perekonomian melalui pembangunan infrastruktur di bidang kelistrikan, pertambangan, industrialisasi dan sektor lainnya.

CNGR juga berharap kerjasama dengan PLN dapat mempercepat transformasi penggunaan energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan. Hal ini selaras dengan visi CNGR, yaitu " to be the most valuable comprehensive Service Provider of new energy materials in the world " dan misi CNGR, yaitu " Devoted to the development of new energy, constructing a better life for human beings".

Saat ini, CNGR sedang membangun pabrik smelter nikel yang terdiri dari 6 lini produksi dengan kapasitas 60.000 ton/tahun di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP) dan akan mulai produksi tahun ini.

Selain itu, CNGR juga akan membangun pabrik smelter nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang terdiri dari 12 lini produksi dengan total kapasitas 120.000 ton/tahun.

Baik dalam operasi perusahaan atau basis budaya, CNGR selalu menganut pengembangan energi hijau yang bebas polusi, berkelanjutan, berefisiensi tinggi, dan berbiaya rendah. CNGR telah mengejar ESG berstandar tinggi internasional dan pembangunan berkelanjutan sebagai perusahaan yang sangat bertanggung jawab.

Penandatanganan yang sukses menandai babak baru dalam pengembangan konstruksi proyek CNGR di Indonesia. Hal ini juga merupakan interpretasi sempurna dari nilai inti CNGR. CNGR akan menjalin kemitraan dengan PT PLN untuk Kerjasama yang saling menguntungkan bagi satu sama lain di masa depan. (RO/E-1)