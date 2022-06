Dukung Formula E, Bank Artha Graha Internasional Perkenalkan Agi sebagai Aplikasi Baru

BANK Artha Graha Internasional turut berpartisipasi di ajang Formula E Jakarta 2022 yang digelar di Ancol pada Sabtu (4/6), sebagai bentuk dukungan diselenggarakannya ajang balap mobil listrik di Jakarta sekaligus memperkenalkan agi sebagai wajah baru digital apps Bank Artha Graha Internasional.

Pembaharuan tampilan dan logo digital apps dengan filosofi yang terinspirasi dari tata surya dan orbit bumi yang mengelilingi matahari sebagai sumber cahaya.

Dari berbagai perspektif logo dapat dilihat sebagai bentuk dari ketenangan dan kelengkapan yang menyerupai angka “9”. Dalam kekaisaran Cina kuno, angka “9” memiliki arti kesuksesan atau pencapaian tertinggi dalam hidup.

Formula E Jakarta 2022 adalah ajang balap yang mengkampanyekan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Bank Artha Graha Internasional mengakomodir kebutuhan transaksi para pengunjung yang datang dengan sistem pembayaran cashless.

Para pengunjung yang datang dapat menggunakan agi dalam bertransaksi selama berada dalam kawasan Formula E Jakarta 2022.

Sistem pembayaran cashless ini sebagai salah satu implementasi dari penerapan ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital yang secara konsisten dilakukan oleh Bank Artha Graha Internasional.

Direktur Digital Banking & Network Bank Artha Graha Internasional Indrastomo Nugroho menyebutkan bahwa kehadiran Formula E Jakarta 2022 dapat digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan dan Bank Artha Graha Internasional siap untuk mendukung kesuksesan event ini.

“Bank Artha Graha mendukung sepenuhnya sistem pembayaran pada event berskala internasional ini, melalui agi sebagai new platform digital apps dari Bank Artha Graha yang mengusung Financial Life Balance dan tercermin pada fitur-fitur yang ada didalamnya. Sebagai first mover bank in suistanable finance," jelas Indrastomo.

Bank Artha Graha megajak teman agi untuk mendukung green banking dengan melakukan pembukaan rekening secara online dan dapat melihat laporan transaksi secara langsung melalui smartphone.

Selain fitur perbankan dalam agi juga memiliki fitur Life yang didalamnya terdapat menu pendaftaran vaksinasi yang terafiliasi dengan Arthakes, nasabah juga dapat melakukan donasi melalui Artha Graha Peduli.

Pada event ini agi diperkenalkan melalui 16 booth yang tersebar di seluruh venue Formula E dengan beragam program menarik baik untuk penonton yang hadir maupun merchant UMKM yang berpartisipasi sebagai wujud Bank Artha Graha dalam pemberdayaan kepada para penggiat UMKM.

Sebanyak 150 merchant yang ada dalam kawasan Formula E Jakarta 2022 menggunakan QRIS agi sebagai metode pembayaran.

Untuk mempermudah pengunjung melakukan transaksi, Bank Artha Graha Internasional menempatkan booth top up dan main booth yang tersebar 16 titik di kawasan Formula E Jakarta 2022.

Pengunjung yang belum memiliki aplikasi agi dapat mendownload di Apps Store dan Play Store dan melakukan registrasi untuk dapat bertransaksi di berbagai merchant UMKM yang ada.

Indrastomo mengatakan bahwa agi memiliki value yang berbeda dari digital apps sebelumnya.

Mengusung tagline Financial Life Balance, agi hadir sebagai aplikasi yang dapat membantu menata kehidupan agar memiliki keseimbangan dari aspek keuangan dan sosial.

“Dengan tampilan yang lebih fresh, agi menawarkan banyak fitur baru seperti penempatan scan QRIS yang bisa dilakukan tanpa perlu log in, fitur favorit untuk menyimpan transaksi yang paling sering digunakan nasabah dan fitur financial journey (rangkuman transaksi hingga 3 Bulan). Ke depannya, agi akan terintegrasi dengan e-commerce, investment, lifestyle platform, dan juga digital lending untuk produk cash loan, BNPL dan Pembiayaan UMKM.” ujar Indrastomo.

Pada ajang ini, Bank Artha Graha Internasional membuka booth di 16 titik yang tersebar di dalam kawasan Formula E Jakarta 2022, dengan 3 titik utama terletak di Pantai Festival (Sustainable Stage), Area Lumba-Lumba (Vibrant Stage), dan kawasan Inner area (E-Village ABC Mall).

Pada 3 titik utama booth agi tersebut, dilakukan berbagai aktivitas seperti games dengan total hadiah senilai jutaan rupiah, pembagian minuman gratis kepada pengunjung, photo booth, serta penampilan DJ Deby Vally dan atraksi juggling api.

Selain itu, banyak promo menarik yang diberikan, salah satunya adalah cashback 25% untuk pengunjung yang bertransaksi menggunakan QRIS agi melalui aplikasi agi.

Salah satu aktivitas dalam booth Bank Artha Graha Internasional yang menarik adalah 360 Video booth, tempat dimana pengunjung dapat mengambil video 360 derajat dengan memperlihatkan suasana pinggir pantai dan keramaian acara Formula E Jakarta 2022.

Selain itu, terdapat aktivitas lain yang dapat dilakukan di booth Bank Artha Graha Internasional seperti beristirahat di lounge, bermain Lucky Wheel, VR Quest, dan photo booth challenge untuk mendapatkan hadiah menarik. (RO/OL-09)