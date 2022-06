Menkop UKM Sebut Sektor Wellness Sangat Menjanjikan

MEMPERKUAT komitmennya untuk terus mewujudkan cita-cita besar bangsa melalui kekayaan aroma Nusantara, Rumah Atsiri Indonesia membuka aromatic wellness playground pertama di Indonesia dengan nama Atsiri diSarinah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Natasha Clairine sebagai Founder Rumah Atsiri Indonesia, Leonard Theosabrata selaku Komisaris PT Sarinah, Raden Prisya yang merupakan Mindfulness & Well Being Coach, beserta Andien Aisyah, Healthy Lifestyle Enthusiast & Public Figure meresmikan secara langsung Atsiri diSarinah, pada Kamis (2/6).

Dalam sambutannya, Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Melihat geliat sektor wellness saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat menjanjikan dan berpotensi mendatangkan nilai ekonomi yang besar, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi sektor wisata kesehatan yang unggul bahkan di pasar global," kata Teten dalam keterangan pers, Jumat (3/6)..

"Kehadiran Atsiri diSarinah dapat menjadi destinasi baru Aromatic Wellness di Ibu kota yang mengusung potensi kearifan lokal Nusantara,” jelasnya.

Mendorong pertumbuhan produk lokal dan perekonomian Indonesia tentunya sangat erat dengan sejarah awal Pabrik Citronella yang merupakan cikal bakal Rumah Atsiri Indonesia.

Didirikan di kaki Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, pada tahun 1963 sebagai pabrik penyulingan terbesar di Asia dengan mimpi agar Indonesia menjadi produsen minyak atsiri yang diperhitungkan dalam industri global.

Cita-cita besar mendorong ekonomi melalui pertanian dan perindustrian tanaman atsiri mekar dan tumbuh sejak saat itu.

Pabrik Citronella kini bertransformasi menjadi Rumah Atsiri, sebuah destinasi aromatic wellness berkelas dunia yang mulai membuka pintu bagi pengunjung sejak tahun 2018.

Rumah Atsiri menjadi tempat bernaungnya berbagai kegiatan terkait minyak atsiri dan wellness yang senantiasa berusaha mengembangkan produk turunan dan menyediakan fasilitas keramahtamahan untuk menunjang harmonisasi tubuh, jiwa, dan spiritual melalui pengalaman aromatic sensory.

Founder Rumah Atsiri Indonesia Natasha Clairine menjelaskan Atsiri diSarinah memiliki luas 300meter persegi merupakan miniatur Rumah Atsiri dengan konsep yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar lebih muda,

“Dengan konsep aromatic wellness playground, kami mencoba mengedukasi masyarakat muda tentang kekayaan minyak atsiri nusantara dengan pendekatan yang playful (menyenangkan) dan eksperimental,” ungkapnya.

Menyasar generasi muda ibu kota, Sarinah dengan wajah baru menjadi pilihan lokasi yang tepat.

Mengusung konsep Panggung Karya Indonesia, Sarinah juga memiliki latar belakang historis yang panjang dalam memperkenalkan produk-produk lokal ke pasar global.

Fetty Kwartati selaku Direktur Utama PT Sarinah menyampaikan, "Sarinah yang telah bertransformasi, salah satu pilar utamanya adalah menyediakan wadah kreasi brand lokal keren termasuk produk gaya hidup dan wellness, terutama yang konten lokal kreasinya khas bahan-bahan nusantara. "

"Atsiri adalah salah satu brand lokal unggul yang cocok dengan portfolio tenant Sarinah, apalagi brand ini telah berkualitas global dan bisa menjadi salah satu primadona wellness brand global," kata Fetty.

"Kami bangga dapat bermitra dengan Atsiri dan berharap usaha ini berlanjut, kolaboratif, dan berkembang secara global,” jelasnya.

Gaya hidup lebih seimbang dan mindful kini memang semakin dipilih masyarakat urban.

Raden Prisya, seorang Mindfullness & Well Being Coach menjelaskan, “Living in the moment atau mindful living adalah kita memiliki kesadaran penuh akan semua tindakan, pilihan, situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita, sehingga hidup lebih terarah dan terbebas dari pikiran negatif."

Andien Aisyah sebagai Healthy Lifestyle Enthusiast & Public Figure membagikan respons positif dengan hadirnya Atsiri diSarinah. “Bagi saya minyak atsiri memiliki peran sangat penting dalam keseharian saya dan keluarga."

"Selain untuk mendukung relaksasi dari rutinitas dan kesibukan setiap hari, penggunaan minyak atsiri juga membuat saya lebih bersemangat, full of energy, dan tentunya fokus," jelasnya. (RO/OL--9)