Lakukan Kurasi Produk Unggulan, BRI Hadirkan Kembali UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen untuk terus melakukan pemberdayaan kepada UMKM untuk naik kelas. Salah satu peran nyata dalam upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan BRI pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung Presidensi G20, BRI bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM juga akan melaksanakan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 di salah satu venue pelaksanaan Presidensi G20 di The Apurva Kempinski Hotel, Bali.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM Indonesia kepada mancanegara, melalui negara-negara yang berpartisipasi dalam G20. Nantinya, diharapkan UMKM ini dapat go modern, go digital, go online dan go global.

Adapun UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR merupakan tahap akhir program, yakni untuk go global menjangkau ke pasar internasional. Produk-produk kreatifitas UMKM dari berbagai wilayah Indonesia tersebut akan melalui serangkaian proses kurasi, mulai dari administrasi, data, hingga sampel produk.

Proses kurasi ini dilakukan oleh 10 orang ahli dengan Lead Curator Diana Nazir. Kemudian, kurasi akan ditutup dengan Video Conference untuk menetapkan hasil akhir. Kali ini unsur kurasi lebih menekankan unsur ESG (Environmental, Social, and Governance), yaitu Mendukung gerakan Go Green, Memberdayakan masyarakat sekitar, Memiliki keunikan dan story telling yang kuat, dan Woman Empowerment.

Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan, kurasi dilakukan untuk memastikan kualitas produk dari segi material, originalitas produk, standar packaging, value added melalui inovasi, teknik produksi dan dampak sosial.

“Sustainability produk pun menjadi salah satu poin penilaian dalam tahap kurasi ini karena kami berharap produk UMKM harus bertanggung jawab terhadap alam, lingkungan hidup dan aman untuk manusia,” kata Amam

Dengan ontentisitas, kualitas dan kontinyuitas yang terus terjaga, diharapkan produk UMKM Indonesia dapat memenangkan persaingan global yang semakin ketat serta mampu menopang perekonomian nasional, baik di masa krisis maupun pascapandemi.

Diketahui, animo UMKM untuk mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang keempat di tahun ini lebih tinggi. Terdapat 1.189 UMKM binaan BRI serta 128 UMKM terpilih yang berasal dari komunitas, lembaga dan kementerian terkait yang telah mendaftar sebagai peserta kurasi BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022. Mereka berasal dari 196 kota dan kabupaten dari 34 Provinsi di Indonesia.

“Hal ini membuktikan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM Nasional,” tambah Amam.

Selain itu, 120 UMKM Unggulan alumni peserta BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2019, 2020, dan 2021 akan diundang kembali penjadi peserta. Untuk penyelenggaraan tahun ini UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022 akan dilaksanakan secara hybrid, baik online dan offline.

Perekonomian nasional yang berangsur pulih, lanjut Amam, merupakan momentum yang tidak boleh dilewatkan BRI yang memang memiliki core business di UMKM. Perseroan siap memberi panggung kepada UMKM Indonesia agar dapat memperluas akses ke pasar domestik dan internasional di rangkaian BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2022.

Melalui event ini, UMKM yang lolos akan menjadi tolok ukur bagi sesama pelaku usaha untuk dapat terus maju dan bersaing dalam skala domestik dan internasional. (A-2)