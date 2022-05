PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) Raup Pendapatan Bersih Rp2,89 Triliun

PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) mencatatkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp2,89 triliun di 2021. Capaian itu mengalami penurunan 4,1% dari realisasi kinerja 2020 yang tercatat Rp3,01 triliun.

"Di 2019 pendapatan kami Rp2,4 triliun. Jadi pada saat covid (2020), customer shock, mereka berbondong-bondong belanja dan panic buying. Namun pada 2021 itu sudah kembali normal," terang Direktur Utama PT Supra Boga Lestari Tbk Meshvara Kanjaya dalam public expose, Selasa (31/5).

Selain itu penurunan pendapatan bersih terjadi lantaran perseroan melakukan ekspansi dengan menambah jumlah toko. Tercatat sepanjang 2021 RANC menambah 19 toko di Jabodetabek, Malang, Gresik, Balikpapan dan Samarinda, termasuk meluncurkan brand supermarket baru yaitu Farmers Family by Farmers Market.

Penambahan toko itu, kata Meshvara, menjadi fondasi baru bagi perseroan untuk lebih bertumbuh di tahun-tahun berikutnya. RANC juga melihat adanya kesempatan besar dari penambahan jumlah toko.

"Kami yakin bahwa industri ritel masih menjadi sektor yang menjanjikan di tahun 2022 ini. Kami juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan setia kami," jelasnya.

RANC, kata Meshvara, juga berkolaborasi dengan Blibli dalam pengembangan usaha. Hal itu dilakukan untuk menghadirkan solusi digital dalam memperkuat omni channel perseroan dan mendorong pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan.

Selain itu, perseroan akan menerapkan beberapa strategi bisnis, di antaranya pengembangan usaha, operational excellence, perluasan ekosistem dan pengembangan sumber daya manusia.

Sementara itu, Direktur PT Supra Boga Lestari Tbk Hady Purnama menyampaikan, perseroan menargetkan pendapatan bersih naik 21,2% dan laba bersih naik 261,8%. Untuk mencapai target itu RANC mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp42 miliar di tahun ini.

Hingga saat ini, penggunaan capex untuk mencapai target tersebut terealisasi di kisaran 30% dari total alokasi belanja modal. "Sudah terserap 25% hingga 30% dari capex tahunan. Capex (tahun ini) terutama dialokasikan untuk pembangunan toko baru, juga untuk menambah equipment guna menunjang sarana logistik perusahaan," kata Hady.

Dia menambahkan, fokus penambahan toko yang dilakukan perseroan juga menjadi alasan RANC memutuskan untuk tidak membagikan deviden tahun ini. "RUPS tahun ini diputuskan perusahaan tidak melakukan pembagian deviden. Perusahaan memutuskan menggunakan laba 2021 untuk pengembangan usaha perseroan," tutur Hady.

Adapun hingga saat ini RANC memiliki empat jenis supermarket yakni, Ranch Market, Farmers Market, the Gourmet by Ranch Market, dan Day2Day by Farmers Market. Dari empat jenis supermarket itu, RANC telah memiliki 70 gerai yang tersebar di 16 kota Indonesia. (E-3)