Cari Investasi, Lusinan Pengusaha Israel Masuk Saudi dengan Visa Khusus

LUSINAN pengusaha teknologi dan pebisnis Israel baru-baru ini terbang ke Arab Saudi untuk pembicaraan lanjutan tentang investasi Saudi di perusahaan Israel dan dana investasi Israel. Ini menurut laporan (Ibrani) di harian bisnis Globes.

karena putra mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, dilaporkan melihat Israel sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Kerajaan menahan diri dari menandatangani Kesepakatan Abraham yang ditengahi Washington pada 2020 seperti yang diharapkan AS dan Israel, tetapi Riyadh diyakini memberikan lampu hijau ke Bahrain, karena mempertahankan pengaruh yang menentukan, untuk bergabung dengan perjanjian normalisasi dengan Israel bersama Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan.

Selain itu, setelah perjanjian ditandatangani, Arab Saudi mulai mengizinkan maskapai Israel menggunakan wilayah udaranya untuk penerbangan ke dan dari UEA dan Bahrain. Namun Israel belum menerima akses seperti itu untuk penerbangan ke India, Thailand, dan Tiongkok sehingga perjalanan menjadi lebih lama dari seharusnya.

Menurut laporan Globes, Kamis (26/5), seperti dilansir The Times of Israel, Minggu (29/5), para pebisnis dan pengusaha yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke Arab Saudi itu memasuki kerajaan dengan paspor Israel mereka yang berisi visa khusus. Laporan itu mengatakan sejumlah kesepakatan, baik di sektor sipil dan pertahanan, ditandatangani antara Israel dan Saudi di Eropa dan negara-negara lain, termasuk kesepakatan multijuta dolar di sektor teknologi pertanian dan kesepakatan kedua untuk solusi teknologi air Israel. Pejabat kerajaan telah mengikuti perkembangan dari dua kesepakatan ini, kata Globes.

Saudi juga menyatakan minatnya pada solusi teknologi medis dan kesehatan Israel, serta sejumlah 'produk' Israel, kata laporan itu tanpa merinci. Laporan itu muncul beberapa minggu setelah Arab Saudi dikatakan berencana mengalokasikan jutaan dolar untuk investasi di perusahaan teknologi Israel melalui perusahaan ekuitas swasta baru Jared Kushner.

Kushner, menantu mantan presiden AS Donald Trump dan mantan penasihat senior, mendirikan Affinity Partners akhir tahun lalu, mengumpulkan dana komitmen sekitar US$3 miliar dari investor internasional, termasuk Saudi. Laporan Wall Street Journal pada awal Mei mengatakan Riyadh mengincar dua perusahaan Israel untuk investasi, meskipun nama-nama perusahaan tidak diungkapkan atau sektor operasi. Laporan itu mengatakan bahwa investasi itu menjadi, "Contoh pertama yang diketahui bahwa uang tunai Dana Investasi Publik Saudi akan diarahkan ke Israel sebagai tanda meningkatnya keinginan kerajaan untuk melakukan bisnis dengan negara itu, meskipun mereka tidak memiliki hubungan diplomatik."

Menurut laporan Globes, pengusaha Israel selama berbulan-bulan terbang ke Arab Saudi dengan visa masuk khusus atas undangan entitas Saudi. Mereka mengunjungi ibu kota Riydah dan Neom sebagai kota Laut Merah tempat kerajaan memiliki rencana besar untuk menggabungkan teknologi kota pintar yang dapat mencakup solusi Israel. Neom ialah bagian dari Visi Saudi 2030 kerajaan, cetak biru nasional untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada akhir 2020, mantan perdana menteri Benjamin Netanyahu dan mantan kepala Mossad Yossi Cohen bersama pejabat Israel lainnya dan Menteri Luar Negeri AS saat itu Mike Pompeo dikatakan mengunjungi kota itu untuk bertemu dengan putra mahkota. Netanyahu dan Cohen melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan pesawat pribadi pengusaha Ehud Angel. Ini jet yang samadigunakan perdana menteri saat itu untuk kunjungan rahasia ke Oman pada 2019, menurut penyiaran publik Kan.

Sumber-sumber Saudi dalam laporan Globes mengatakan pihak berwenang telah melihat peningkatan permintaan lokal untuk menampung para pebisnis Israel di kerajaan itu.

Pejabat AS di Riyadh

Secara terpisah, laporan Axios pekan lalu mengatakan bahwa sepasang pejabat senior AS melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk pembicaraan rahasia mengenai kesepakatan yang dapat meningkatkan hubungan Washington dengan Riyadh sementara juga membawa kerajaan lebih dekat ke normalisasi hubungan dengan Israel. Koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah Brett McGurk dan utusan energi Departemen Luar Negeri Amos Hochstein tiba di Arab Saudi pada Selasa untuk pertemuan dengan pejabat senior Saudi, Axios melaporkan mengutip tiga pejabat AS dan mantan pejabat.

Dua hari sebelumnya, Axios melaporkan bahwa pemerintahan Biden menengahi pembicaraan yang bertujuan menyelesaikan transfer pulau Tiran dan Sanafir di Laut Merah dari Mesir ke Arab Saudi.

Pada 2017, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi meratifikasi perjanjian yang akan menyerahkan pulau-pulau itu ke Arab Saudi. Kesepakatan itu mendapat protes dan tantangan hukum di Mesir tetapi tidak pernah diselesaikan.

Dua pulau Laut Merah yang menonjol dalam perjanjian damai Israel-Mesir ditandatangani pada 1979 menjanjikan perjalanan yang aman ke kapal sipil dan militer Israel melalui saluran air sempit Selat Tiran. Sebagai bagian dari kesepakatan 1979, Mesir setuju mendemiliterisasi pulau-pulau itu dan mengizinkan kehadiran pasukan pengamat multinasional yang dipimpin oleh AS untuk berpatroli di sana. Transfer mereka ke Arab Saudi, oleh karena itu, membutuhkan tingkat persetujuan Israel untuk bergerak maju.

Selat Tiran ialah satu-satunya jalur air Israel dari Eilat ke Laut Merah. Ini memungkinkan pengiriman Israel ke dan dari Afrika dan Asia tanpa memerlukan jalur melalui Terusan Suez serta jalur dari Eilat ke dan dari Terusan Suez untuk perjalanan Mediterania. Meskipun demikian, Israel menawarkan persetujuannya pada prinsipnya untuk transfer pulau sambil mengondisikannya menemukan solusi yang disepakati mengenai pasukan pengamat multinasional, Axios melaporkan, mengutip sumber-sumber AS dan Israel.

Pasukan multinasional berubah menjadi titik utama dalam pembicaraan, karena Riyadh setuju menjaga pulau-pulau itu demiliterisasi sementara sejauh ini menolak kekuatan seperti itu di wilayahnya, kata laporan itu. Riyadh malah menawarkan komitmen mempertahankan kebebasan navigasi penuh bagi kapal-kapal yang melalui Selat Tiran.

Negosiator Israel menunjukkan kesediaan untuk melepaskan pasukan multinasional tetapi meminta pengaturan keamanan alternatif, menurut laporan itu. Jerusalem juga meminta agar Arab Saudi mengambil sejumlah langkah menuju normalisasi hubungan dengan negara Yahudi yaitu mengizinkan penerbangan tambahan Israel untuk menggunakan wilayah udara Saudi dan memungkinkan penerbangan langsung antara Israel dan Arab Saudi sehingga umat Islam dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke kota-kota suci Mekah dan Madinah dari Bandara Ben Gurion. (OL-14)