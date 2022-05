Dua Tahun Vakum, Astronacci International Kembali Gelar Workshop Trading di Pasar Finansial

SETELAH dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19, Astronacci International kembali menggelar lokakarya (workshop) trading bertajuk How to Make Money in Financial Market with Astronacci di Jakarta, akhir pekan ini yang dihadiri lebih dari 500 orang.

Workshop yang diberikan langsung oleh Founder dan CEO Astronacci Gema Goeyardi itu, mengambi tema “Meraih mimpi melalui trading dan menjadi seorang tradepreneur”, dengan materi berupa aset diversifikasi, analisis teknikal, studi kasus langsung menggunakan analisis teknikal, hingga rahasia sukses dan konsultasi eksklusif langsung dengan Gema Goeyardi.

Uniknya, sesi workshop itu juga menambahkan sesi hipnoterapi. Menurut Gema, hipnoterapi bagi seorang trader untuk membantu trader agar bisa lebih berkonsentrasi dan bisa mengatur psikologis trader saat trading.

"Selain itu juga dapat membantu trader untuk menghnidari ketakutan dan keserakahan seorang trader dalam mengambil langkah dalam trading di finansial market. Hipnoterapi juga membantu untuk memasukkan vibrasi positif ke dalam alam bawah sadar agar pada saat trading, vibrasi yang positif tersebut dapat mengendalikan diri seorang trader," ujar Gema dalam keterangannya.

Gema menjelaskan, dalam workshop itu, diajakarkan analisis teknikal yang merupakan dasar bagi seorang trader. Dari situ trader belajar untuk mengetahui area entry, buy hingga stoploss yang menjadi inti dari trading plan seorang trader. Membantu seorang trader dalam mementukan waktu yang pas untuk mengeksekusi trading plan yang sudah ditentukan sejak awal.

Selain itu diversifikasi aset juga dinilai menjadi salah satu pembelajaran penting. Berguna bagi seorang trader maupun investor dalam melakukan pemecahan risiko agar terhindar dari kerugian besar akibat analisis yang gagal, sehingga meminimalisasi terjadinya risiko jatuhnya suatu market dan akhirnya mereduksi portofolio investasi.

Selain pembelajaran materi, workshop ini juga menawarkan komunitas trading profesional bertemu dengan mereka yang benar dan serius ingin belajar mengenai finansial market .Manfaat lain dari workshop ini adalah studi kasus yang dilakukan dua arah antara peserta dengan Dr. Gema Goeyardi, memastikan menjawab secara langsung pertanyaan dan keraguan peserta mengenai finansial market.

“Dari finansial market saya berhasil mewujudkan satu per satu impian saya, dan harapan menjadi nyata. Sekarang saatnya giliran Anda, bersama Astronacci kita belajar dan melangkah bersama untuk meraih kesuksesan di finansial market untuk masa depan finansial yang lebih baik.” ujar Gema.

Gema berharap dengan adanya workshop itu, dapat membantu trader yang serius untuk belajar dan menekuni finansial market.

"Dengan mulai berkurangnya kasus Covid-19, diharapkan Astronacci International dapat mengadakan pengajaran lainnya secara langsung ke pada para trader, membantu menjawab semua pertanyaan mengenai finansial market dan Kembali memperoleh kepercayaan masyarakat kepada investasi dan trading," pungkas Gema. (RO/OL-7)