Wafa Taftazani Sebut Ransverse Jadi Indonesia’s Premier Metaverse

METAVERSE tidak hanya digunakan dalam keperluan pemerintahan saja namun juga media. Dalam hal ini, Rans Entertainment juga mempersiapkan diri untuk bergabung dalam dunia metaverse.

“Saat ini SDM yang memiliki kemampuan untuk mendesign & mendevelope dunia metaverse masih sangat jarang di Indonesia," kata Founder & CEO UpBanx (YC W22)/Co-Founder Chairman VCGamers Wafa Taftazani pada acara THIS (The IOH Show) Eps.2 Metaverse Indonesia, Are We There Yet?

Hal tersebut menjadi bukti nyata mulai saat ini, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk bergabung dalam dunia metaverse. Sebagai aksi nyata, para sumber daya manusia yang bergerak dalam bidang teknologi harus mulai mempersiapkan diri dan memenuhi dirinya dengan skill dalam membuat dunia metaverse yang menarik.

"Rans sedang membuat konsep dan geografi pada metaverse yang kami ciptakan," ujar Wafa.

Dalam metaverse yang dibuat oleh Rans Entertainment, terdapat 24.000 lands sebagai pengisi geografi. Geografi tersebut dapat diisi oleh para kreator yang bergabung dalam lands metaverse mereka.

“Stand up comedian, musician, e-sport player, game streamer, celebrity, investor, podcaster bisa bergabung dalam lands untuk berkarya bersama dalam Ransverse,” ucap Wafa.

Wafa menyampaikan para kreator bisa mulai mempersiapkan dirinya untuk bergabung dalam Ransverse. Ransverse akan menjadi wadah di mana para kreator menyalurkan bakatnya serta menjadi wadah bagi para konsumen untuk menikmati karya para kreator yang bergabung dalam lands mereka.

Rans Entertainment tidak main-main dalam mempersiapkan metaverse. Rans pun menggandeng 3 perusahaan, antara lain VC Gamers & Shinta VR sebagai startup Indonesia yang berfokus pada pengembangan metaverse serta menggandeng Upbanx sebagai bidang pendanaan yang mampu menganalisa risiko pada metaverse.

Jika Rans Entertainment sudah dalam persiapan yang sangat baik dalam mempersiapkan metaverse, lalu kapan kita mempersiapkan diri untuk mulai bergabung dalam metaverse?

Metaverse bukan lagi menjadi hal yang ambigu saat ini, justru menjadi harapan masa depan yang cemerlang bagi kita para calon kreator yang aktif dan berjiwa inovatif untuk memajukan Indonesia.(OL-5)