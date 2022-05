PT GDPS RaihTiga Penghargaan BUMN Entrepreneurial Awards 2022

PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) meraih tiga penghargaan pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2022. Pemberian penghargaan tersebut, dilakukan pada sela-sela perhelatan bergengsi Jakarta Marketing Week 2022 (JMW 2022).

PT GDPS berhasil meraih tiga penghargaan dengan kategori perusahaan Anak Perusahaan BUMN The Most Promising Company in Strategic Marketing, The Most Promising Company in Tactical Marketing, dan The Most Promising Company in Branding Campaign.

Penghargaan ini menunjukkan, dedikasi segenap jajaran PT GDPS yang optimal. Di tengah merebaknya wabah global COVID-19, tetap dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

"Penghargaan ini diperuntukkan kepada seluruh karyawan PT GDPS yang telah berdedikasi untuk perusahaan," kata Direktur Bisnis dan Operasi Rachmad Arif Binantoro , dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/5)

Dalam mendapatkan penghargaan tersebut, PT GDPS bersaing dengan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan BUMN.

Persaingan mendapatkan penghargaan pun terjadi sangat ketat.

Pada akhirnya dewan juri memutuskan GDPS layak mendapatkan tiga penghargaan tersebut.

Menurut Hermawan Kertajaya sebagai pendiri Markplus dewan juri yang melakukan penilaian terdiri dari kalangan swasta tidak ada pejabat BUMN, sehingga tentu penilaiannya dilakukan secara objective.

Melalui penghargaan tersebut, Rachmad berharap, dapat meningkatkan motivasi seluruh jajarannya untuk menjadi lebih setiap tahunnya. Agar, kualitas kinerja yang diberikan kepada setiap klien dapat terus memberikan kepuasan.

"Semoga penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja sehingga menjadi yang terbaik di masa mendatang," imbuh Rachmad.

Diketahui, BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2022 merupakan bagian dari perhelatan JMW 2022 yang diselenggarakan di Grand Atrium & Mosaic Walk Kota Kasablanka, Jakarta dari mulai 18-22 Mei 2022. Acara itu dibuka oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Ajang itu, diselenggarakan sejak tahun 2013 oleh MarkPlus, Inc. Perusahan itu bergerak dalam penyedia jasa konsultasi, riset, edukasi dan acara pemasaran.

JMW 2022 diikuti oleh berbagai perusahaan ternama yang bergerak di bidang marketing. Sehingga, acara itu berpotensi menjadi medium bagi pemangku kepentingan dari mulai perusahan BUMN, swasta, hingga pemerintah saling mengetahui terkait melakukan pemasaran yang benar. (OL-13)