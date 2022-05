Kisah Perjuangan Para Juragan Jaman Now Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi

PROGRAM Juragan Jaman Now Season 1 telah selesai. Sebanyak 36 peserta telah melalui tahapan serta kompetisi. Episode Highlight yang ditayangkan Sabtu (21/5), pukul 19.05 WIB di Metro TV, mengulas berbagai cerita para peserta selama kompetisi. Masing-masing peserta memiliki kisah perjuangan saat berwirausaha di bidang kuliner.

Pasangan suami istri, Bunda Elis dan Babeh Roni pemilik camilan berbahan singkong bernama Yammy Babeh, selain menjalankan usaha juga mempunyai misi sosial.

"Saya ingin memberdayakan petani singkong di Sukabumi," ujar Bunda Elis.

Calon Juragan lainnya yakni Manji pemilik Sandwich Sendwith mengatakan memulai usahanya berjualan sandwich asongan di Stasiun Sudirman. Manji merupakan salah satu peserta yang mendapatkan tambahan modal dari para panelis.

Empat panelis dalam program Juragan Jaman Now yakni pengusaha Reino Barack, Chief Strategy Officer of Plataran Indonesia Anandita Makes, produser film Irwan Mussry, dan CEO Foodizz Rex Marindo. Mereka memilih, menilai, dan akan memberikan tambahan investasi untuk pengembangan usaha dari calon juragan.

Selain Manji, peserta yang berhasil mendapatkan bantuan tambahan outlet agar bisnisnya semakin berkembang, yaitu pemilik Salad Buah Jeng TJ. Tije berinisiatif membuka usaha salad buah karena penghasilan Juni sebagai pengemudik ojek daring berkurang akibat pandemi Covid-19. Dengan modal awal Rp200 ribu, pasangan ini sempat mendapatkan keuntungan mencapai Rp40 juta.

"New normal kita berusaha bangkit meskipun penjualan kita tidak sampai ke angka Rp40 juta," tutur Juni.

Alasan emosional mempertahankan tradisi keluarga juga menjadi motivasi dalam menjalankan bisnis. Oliver Flo pemilik produk Egg Royale menuai pujian dari panelis. Oliver mengaku mempertahankan resep keluarga membuat kue semprong. Namun, kue itu disajikan dengan beberapa varian rasa dan dikemas dengan tampilan kekinian.

"Menggunakan resep keluarga, tapi rasanya dikembangkan melalui riset sehingga lebih diterima masyarakat," ujar Oliver.

Pada episode kali ini, diceritakan juga saat para panelis ketagihan mencicipi produk yang dipresentasikan peserta. Pempek Dapur Wong Kito berhasil mencuri hati juri. Irwan Murssy misalnya mengaku menikmati rasa pempek tersebut meskipun tanpa kuah cuko.

"It's the best pempek saya gado pun Amazing," ujar Irwan.

"Pempek top three yang sama pernah makan lah. Hebatnya lagi ibu Sodah bukan ingin berbisnis tapi terpaksa untuk men-support keluarganya," ujar Reino Barrack. Masing-masing panelis bahkan memesan secara pribadi produk tersebut hingga ratusan bungkus.

Pada saat kompetisi, peserta juga mengajukan modal tambahan dan investasi di hadapan panelis. Bahkan tidak sedikit yang ingin modal tambahan mulai dari ratusan juta rupiah hingga Rp2 miliar. Kebanyakan dari mereka mengaku akan menggunakannya untuk pembelian mesin packaging, mesin produksi dan lain-lain.

Cermat dan efektif dalam menggunakan modal awal yang diberikan sebesar Rp5 juta, turut menjadi pertimbangan panelis dalam memberikan bantuan tambahan modal rata-rata sebesar Rp20 juta. Untuk produk yang dianggap punya potensi berkembang dengan baik, panelis memberikan tambahan outlet dengan persyaratan bagi hasil dari pendapatan atau revenue.

Peserta yang dinobatkan sebagai Juragan Jaman Now antara lain Yammy Babeh, Shazzy Boom, Wedang Warisan, Sandwich Sendwith, Jusbox, Salad Buah Jeng TJ, Egg Royale, Dirayu Alpukat Kocok, Kolang Kaling Enyak, dan Pempek Dapur Wong Kito. (OL-7)