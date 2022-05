Solusi Smart Packaging untuk Perkuat Efisiensi Pengiriman

TINGGINYA aktivitas belanja online mendorong meningkatnya kebutuhan pengemasan produk untuk keperluan pengiriman. Banyak barang yang harus dikirim pun menjadi biaya yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, pengemasan kerap kali menjadi rutinitas yang senantiasa membutuhkan pengembangan demi mendapatkan pengemasan yang ideal.

Menjawab kebutuhan tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri kemasan Metropack Indonesia bertekad memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar. Adapun beragam produk layanan kemasan yang diberikan seperti carton box, impraboard, paper pallet, dan offset printing, beserta komponen pendukung dalam aktivitas pengemasan untuk lokal maupun ekspor, di antaranya heavy duty paper board, edge protector, corner protector, round protector, strapping band, wraping, sticker, label, dan produk cetakan lain seperti alat-alat promosi, brand development, dan sarana advertising/promotion.

Director Metropack Indonesia David Zhang mengatakan layanan yang diberikan tidak sekadar pengemasan tetapi juga membantu konsumen meningkatkan pengembangan dari segi proses, produk branding, cost reduction, serta menggunakan kemasan yang tepat untuk melakukan branding atau scale up nilai produk. "Kami hadir di 2016, karena melihat Indonesia sudah memasuki industri e-commerce yang cukup pesat. Permintaan akan kemasan yang sangat bervariasi. Namun ada kelemahan, yakni penjual online cenderung ke cost oriented. Di lain sisi cara memanfaatkan kemasan untuk mendongkrak harga jual produk menjadi terlupakan," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (20/5).

Beragam produk dan layanan serta solusi yang diberikan, menurut David, cocok digunakan/diimplementasikan beragam industri seperti otomotif, farmasi, elektronik, FMCG, Kosmetik, dan aneka industri. Dengan layanan yang diberikan, pihaknya dipercaya oleh beragam bisnis mulai dari korporasi, UKM dan e-commerce. Bukan hanya produk kemasan dan metode pengemasan, pihaknya membantu proses dan konsep bisnis secara teknis yang lebih baik dan efisien. Salah satunya cara menurunkan biaya operasional dalam aktivitas pengemasan. "Dengan demikian konsumen mendapatkan benefit cost reduction selain produk yang kami sediakan," jelas David.

Menariknya lagi, solusi tersebut juga ditawarkan secara fleksibel dengan minimal order yang sangat ideal. Bahkan jika konsumen belum memiliki ide untuk membuat kemasan, pihaknya dapat menyiapkan semua mulai dari memilih jenis bahan yang tepat untuk digunakan hingga mendesain kemasan dengan branding yang mampu meningkatkan nilai produk.

Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan beragam, Metropack terus berinovasi untuk menghadirkan layanan dan solusi yang ditawarkan. Selain protective packaging, perusahaan menghadirkan smart packaging yang bisa mengetahui pembeli dan lokasinya. Hal itu sangat berguna untuk mengetahui wilayah penjualan yang paling laku.

Tidak hanya itu, smart packaging dapat mendeteksi dan meminimalisasi produk dari barang tiruan dan memastikan kebijakan harga produk stabil di berbagai stakeholders penjualan, seperti distributor atau reseller yang kemungkinan tidak mengikuti prosedur/kebijakan harga. Pihaknya memiliki divisi smart packaging yaitu PT Packtica Technology Indonesia yakni perpaduan antara packaging dengan teknologi. Tiga produk utama yang menjadi paket solusi dalam membantu konsumen (business owner/brand owner) terdiri dari security label, security packaging, dan checknow system. Teknologi ini dapat membantu untuk trace & track serta geolocation untuk mendapatkan informasi titik keberadaan produk/pembeli, berintertaksi dan lebih dekat dengan konsumen, meskipun ia membeli di agen atau distributor.

Metropack saat ini telah melayani konsumen berupa karton 60-70 ton per bulan, offset printing 180-200 ton per bulan, dan advertising 50-100 unit/jenis per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, perusahaan yang berkantor di Cikarang ini akan menaikkan kapasitas dan saat ini sedang menyiapkan ekspansi lahan. (OL-14)