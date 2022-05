Perhutani Raih BUMN Entreprenurial Marketeers Award 2022

PRODUK hasil hutan bukan kayu (HHBK) Perum Perhutani berhasil menembus pasar Asia seperti India, Pakistan, Turki, Vietnam, UEA, dan bahkan tahun 2022 meluas ke negara Eropa seperti Portugal dan Italia.

Penjulan HHBK yang langsung atau direct selling didukung Aplikasi Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) sehingga memperoleh penghargaan dari Markplus, Inc dalam ajang BUMN Entreprenurial Marketers Awards 2022.

Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sukasno menyampaikan bahwa penjualan produk HHBK yaitu gum rosin, terpentin, dan derivat memiliki kontribusi pendapatan untuk Perhutani lebih dari 40% dari total pendapatan perusahaan.

Pada tahun ini, Perum Perhutani mengangkat tema “Direct Selling” Gum Rosin Perhutani berbasis AKHLAK yang didukung dengan penggunaan platform Aplikasi Penjualan Online Toko Perhutani (POTP).

“Tujuannya, kami ingin menyediakan kemudahan pelayanan bagi pelanggan dalam memperoleh produk kehutanan (Gum Rosin) berkualitas dengan cepat, jaminan ketersediaan barang dan aman dalam pembayaran, dikelola secara lestari dan berkelanjutan,“ jelas Sukarno dalam keterangan pers, Kamis (19/5).

Penyerahan penghargaan dalam acara “BUMN Marketing Day 2022” diselenggaeakan di Atrium Mall Kota Kasablanka (Kokas), Jakarta , Rabu (18/5).

Dalam ajang tersebut Perhutani berhasil mendapat penghargaan “Silver Winner untuk The Most Promising Company In Tactical Marketing” kategori Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan diserahkan Chief Marketing Officer (CMO) dan Dewan Juri BUMN Entreprenurial Marketers Award 2022 kepada Perum Perhutani yang diwakili Kepala Divisi Komersial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Sukasno.

“Saya secara pribadi berharap dengan raihan penghargaan ini dapat meningkatkan semangat tim marketing Perhutani untuk dapat terus berinovasi sehingga mencapai level yang lebih tinggi,” jelas Sukasno.

Lebih lanjut Sukasno menuturkan bahwa Direct selling Gum Rosin Perhutani fokus pada negara India, Pakistan, Turki, Vietnam, UEA, dan pada tahun 2022 meluas ke negara di kawasan Eropa seperti Portugal dan Italia.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan perhatiannya tentang Presidensi G20 bahwa Tim BEMA 2022 juga mengusung tema yaitu “Recover Together Recover Stronger” berbasis AKHLAK.

Marketing BUMN merupakan agen perubahan yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan cerita keberhasilan sampai ke pelosok negeri dalam upaya untuk bertransformasi mulai dari pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, penciptaan energi, penguatan digitalisasi, kreativitas, dan kepemimpinan, untuk menjadikan BUMN Indonesia maju dan makmur.

“Selamat kepada para pemenang di setiap kategori dalam ajang BUMN Entreprenurial Marketeers Award 2022. Jadilah marketer agen perubahan yang ber-AKHLAK, teruslah berinovasi dan mengasah kreativitas untuk membuat terobosan dan karya-karya dalam mencapai Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya menjelaskan bahwa tahun ini, BUMN Entreprenurial Marketeers Awards kembali hadir dengan tema yang tak kalah menarik dan merupakan hari pertama Jakarta Marketing Week 2022.

Pada tahun 2022 merupakan penyelenggaraan kedelapan sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di tahun 2013.

“Kami berkeyakinan bahwa semua BUMN harus memiliki jiwa entrepreneur. gelar Best of the Best di BUMN Entrepreneurial Marketing Awards didapatkan oleh perusahaan dengan nilai agregat tertinggi dalam berbagai penilaian lintas kategori," ungkap Hermawan.

"Sementara CMO of The Year dipilih dari nominasi dengan penilaian Strategic, Tactical, dan Special Award terbaik dari BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah diseleksi.” Jelas Hermawan. (RO/OL-09)