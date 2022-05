Surakarta Buka KUR Fintech Festival

DENGAN mengangkat tema Maju Berkembang Bersama KUR dan Bangga Buatan Indonesia, KUR Fintech Festival resmi dibuka hari ini oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Teguh Prakosa, di Solo Technopark. Acara ini bertujuan mendorong UMKM Indonesia terutama di Kota Surakarta agar naik kelas dan go global serta memperkenalkan UMKM pada cara baru dapatkan alternatif solusi keuangan digital.

Teguh mengatakan bahwa target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2022 sebesar Rp373,17 triliun. Dalam mencapai target penyaluran tersebut diperlukan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan. "KUR Fintech Festival merupakan langkah dari pemerintah Surakarta guna meningkatkan kualitas UMKM Surakarta terutama dalam go ekspor dengan memberikan akses pembiayaan, serta memberi semangat bagi pelaku UMKM dalam memulihkan ekonomi Indonesia, terutama wilayah Surakarta," tambah Teguh.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, yang juga hadir dalam peresmian acara mengatakan hingga 9 Mei 2022, penyaluran KUR nasional sudah mencapai 33,68% atau Rp125,67 triliun dari target 2022 dan diberikan kepada 2,72 juta debitur. Penyaluran KUR di wilayah Solo Raya hingga 11 Mei 2022 sebesar Rp4,28 triliun atau 18% dari total penyaluran KUR di Jawa Tengah. Realisasi KUR di Kota Surakarta mencapai Rp451 miliar.

"KUR Fintech Festival merupakan salah satu wujud pengabdian dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Hal ini karena potensi UMKM untuk memulihkan ekonomi Indonesia sangat tinggi. UMKM merupakan motor penggerak ekonomi di Indonesia. UMKM juga banyak melahirkan industri-industri kreatif. Sekitar 99,9% kegiatan usaha di Indonesia yaitu UMKM. UMKM menyumbang sebesar 61% untuk perekonomian Indonesia. Dalam transaksi digital di ASEAN, Indonesia merupakan negara penyumbang transaksi ekonomi terbesar dibandingkan negara lain, yaitu 42%," ucap Iskandar.

UMKM sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Surakarta pada 2021 yang tumbuh 4,01%. Ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Maka dari itu, dengan berkoordinasi bersama Kadin Indonesia, terutama yang membawahi fintech diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Rangkaian acara dalam kegiatan KUR Fintech Festival yakni sosialisasi kebijakan dan penyaluran KUR 2022, penandatanganan akad KUR secara massal kepada sekitar 1.000 debitur, penyerahan CSR oleh penyalur dan penjamin KUR kepada debitur, workshop terkait pemanfaatan fintech, peningkatan keterampilan, serta literasi digital bagi UMKM.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H Ganinduto, menekankan peran pihaknya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan UMKM Indonesia go digital dengan menyiapkan program kolaborasi antara pelaku UMKM dengan penyelenggara fintech. "Kadin bangga menjadi penggerak kolaborasi yang inklusif. Festival ini kami harapkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya UMKM, dalam hal mendapatkan alternatif pembiayaan dan solusi keuangan digital lain dari penyelenggara fintech. Kadin Indonesia bangga menjadi mitra pemerintah dalam upaya digitalisasi usaha. Harapan kami yakni menjadi yang terdepan dalam akselerasi digitalisasi usaha dengan menyiapkan program serta kolaborasi pelaku UMKM dan penyelenggara fintech dapat meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Firlie.

Rangkaian workshop yang diadakan oleh beberapa perwakilan dari perusahaan fintech bagi pelaku UMKM akan dilaksanakan pada hari ke-2 KUR Fintech Festival 19 Mei 2022 dan menghadirkan pembicara seperti Felix Sharief (Head of Government Relations Dana), Benedicto Haryono (CEO KoinWorks), Aria Widyanto (Director Amartha Mikro Fintek), Kevin Tiganna Tarigan (Senior Lead Public Policy and Government Relations Tokopedia), Radityo Triatmojo (Head of Public Policy Shopee Indonesia), Luthfi Nugroho (Public Policy & Government Relations Food Manager Gojek), juga Firlie H Ganinduto (Vice President Director Digiscore dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika). Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan menghadiri KUR Fintech Festival serta mengunjungi stand UMKM dan berdialog dengan 40 pelaku UMKM unggulan yang ikut berpartisipasi dalam festival ini. (RO/OL-14)