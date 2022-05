MOVI Penuhi Permintaan Konsumen untuk Hadir di Pasar Modern

KUY dan AFLO mendekatkan diri ke konsumen dengan hadir di pasar modern retail sejak Februari atau awal 2022. MOVI (Ministry of Vape Indonesia) memberikan inovasi kepada masyarakat yang ingin beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik melalui KUY VRP (Vape Replacement Pod) atau yang lebih dikenal dengan Pod Sejuta Umat dan AFLO SRP (Smoking Replacement Pod) yang bisa mengurangi bahaya merokok tetapi tetap dapat memberikan asupan nikotin tanpa menghilangkan sensasi merokok.

Kedua produk yang menyabet Best Pod Choice 2021 ialah karya anak bangsa yang dipatenkan di Indonesia, Tiongkok, dan berbagai negara lain. Keduanya juga merupakan produk pod pertama yang dijual di bawah Rp100 ribu. Artinya, produk tersebut 80% lebih ramah di kantong ketimbang rokok konvensional dengan risiko jauh lebih kecil. Ini, menurut UK Public Health, 95% lebih sehat ketimbang merokok.

CEO MOVI Tay Ferdinand mengatakan selain terus melakukan inovasi di bidang teknologi produk, pihaknya memudahkan konsumen memperoleh produknya melalui kehadiran di pasar modern. "Produk-produk kami sudah tersedia di Jabodetabek di beberapa outlet tertentu di Alfamart, Alfamidi, Lawson, Primo, Hyfresh, dan Foodmart. Kami hadir di seluruh wilayah Jabodetabek untuk outlet Ranch Market, Farmers, dan Foodhall. Kami ada juga di aplikasi modern trade Alfaplus," paparnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5).

Dalam waktu dekat pihaknya akan hadir di Bali melalui Minimart dan Circle K. Dengan keberadaan MOVI di toko-toko retail modern, ini akan memudahkan konsumen loyal MOVI maupun baru untuk beralih dari rokok konvensional. Hal ini juga bisa meningkatkan industri dari rokok elektrik tersebut. Awalnya konsumen bisa mencoba melalui toko modern tersebut dan selanjutnya mereka memperoleh pengalaman berbelanja serta berdiskusi dengan vaporista di toko-toko tradisional terdekat.

MOVI yang didukung oleh perusahaan biotech PT PSL (Puf Sains Lab) pemimpin di VNS (Vapor Not Smoke) teknologi dan ENDS (Electronic Nicotine Delivery System) merupakan penemu nikotin Nicsal99+ dan Freebase99+ (nikotin halus tanpa sedak), e-liquid herbal tanpa nikotin (empon-empon, bajigur, wedang jahe, wedang sereh) pertama di Indonesia yang mendapatkan hak paten di Indonesia dan berbagai negara, serta mendapatkan penghargaan dari Leprid (Lembaga Prestasi Rekor Indonesia dan Dunia). PSL juga mendapatkan kepercayaan untuk memproduksi likuid USA seperti Five Pawn dan District One, produk-produk MOVI yang menjadi market leader di kelasnya antara lain AFLO, KUY, KOMODO, SKCUB, dan ISWTCH. (OL-14)