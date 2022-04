ALAMI Kantongi Fasilitas Pendanaan 30 Juta Dolar AS dari Lendable

ALAMI menjadi institusi keuangan pertama yang berhasil mengantongi fasilitas pendanaan berbasis syariah dari Lendable, lembaga penyedia pendanaan fintech terkemuka di dunia. Pendanaan tersbeut senilai 30 juta dolar AS dengan akad Wakalah bil Istithmar. Hal ini semakin mengukuhkan posisi ALAMI sebagai platform teknologi finansial penyedia layanan pembiayaan produktif syariah yang terpercaya dan kredibel di mata investor.



CEO ALAMI Group Dima Djani mengatakan pendanaan yang diperoleh ALAMI akan disalurkan kepada proyek-proyek UMKM yang membutuhkan pembiayaan syariah melalui platform ALAMI.

“Sebagai peer to peer lending syariah, ALAMI berharap mampu memberikan solusi atas financing gap yang terjadi, dimana saat ini terdapat permintaan pembiayaan bagi UMKM sebesar 165 miliar dolar AS, namun baru dapat terpenuhi 57 miliar dolar AS sehingga menimbulkan gap besar yang perlu dipenuhi," kata Dima.

Dengan dukungan dari Lendable itulah bisa menstimulasi sekaligus menggairahkan kembali sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

"Kami tentu berharap upaya ini dapat turut serta mempercepat pengembangan industri halal Indonesia yang juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah saat ini,” tutur Dima.

Baca juga: BPJPH Sosialisasikan Regulasi Produk Halal Kepada 11 Negara

Industri halal di Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan. Pada tahun 2019, potensi industri kuliner, farmasi, kosmetik, fashion dan pariwisata mencapai 2,2 triliun dolar AS. Nilai tersebut terus akan meningkat dan diprediksi akan bertumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada tahun 2023 berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024 dari KNEKS. Peringkat Indonesia juga terus naik menempati posisi ke-4 pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) setelah Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Industri halal di Indonesia pun berhasil menarik investor global untuk berinvestasi karena meningkatnya kesadaran para pemain di ekosistem halal termasuk menyediakan pembiayaan modal kerja dan belanja modal. Pembiayaan produktif seperti yang difasilitasi oleh ALAMI diharapkan membantu memenuhi permintaan yang terus meningkat atas solusi keuangan berbasis syariah dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Dima menjelaskan pendanaan ini juga salah satu bukti bahwa ALAMI sebagai perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah terus dipercaya karena memiliki bisnis yang sehat, performa yang baik, dan capaian-capaian prestasi sehingga mampu mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari investor global seperti Lendable tersebut.

“Kami melihat Lendable memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ALAMI, yaitu membantu UMKM untuk memperoleh akses permodalan dan fokus terhadap dampak sosial. Dengan dukungan yang kami peroleh dari Lendable, kami optimis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan kinerja ALAMI tahun ini,” tukas Dima.

Chief Investment Officer Lendable Hani Ibrahim menyatakan kebanggaannya dapat menjalin kerja sama untuk pertama kalinya terkait fasilitas pendanaan sesuai prinsip syariah dan senang dapat berkolaborasi dengan ALAMI pada pencapaian ini.

“Fasilitas pendanaan dari Lendable diharapkan dapat membantu ALAMI dengan kapasitasnya untuk tumbuh secara berkelanjutan melalui solusi keuangan yang inovatif dan didukung teknologi bagi sejumlah besar penerima manfaat yang belum terlayani, sehingga berdampak luas di seluruh Indonesia,” ungkap Hani.

Ke depan, dengan kolaborasi dengan berbagai investor global yang terkemuka seperti Lendable ini, ALAMI dapat terus meningkatkan jumlah pembiayaan dari Rp2,1 triliun menjadi lebih besar lagi dan menambah jumlah proyek-proyek UMKM yang saat ini telah mencapai lebih dari 8.500 proyek.(RO/OL-5)