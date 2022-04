Mengulik Kawasan Summarecon Bogor dan Kompleks Perumahan di Dalamnya

TENTU u kamu nggak asing dengan nama Summarecon Bogor, dong? Ya, perumahan baru di Bogor yang berdiri di lahan seluas 500 hektare ini memang sedang naik daun sejak diluncurkan pada akhir tahun 2020 lalu. Kamu akan mendapat hunian modern dengan lingkungan asri serta dilengkapi oleh fasilitas oke.

Salah satu yang paling menonjol adalah kemudahan aksesnya. Kamu bisa mencapai Summarecon Bogor dengan dua akses tol langsung! Jika dari arah Jakarta melalui Tol Jagorawi maka kamu tinggal keluar di Tol Bogor Selatan, sementara dari arah Bogor bisa melalui Jalan Raya Sukaraja. Ke mana-mana jadi dekat!

Tidak ketinggalan panorama pengunungan dan lingkungan asri siap menyambutmu setiap kali membuka mata. FYI, perumahan baru di Bogor ini dikelilingi oleh Gunung Pancar, Gunung Salak, dan Gunung Gede. Udara pun relatif bersih sehingga mendukung tumbuh kembang si kecil agar sehat bagi kamu yang berencana untuk membangun keluarga kecil.

Rumah dijual di Bogor ini juga terdiri atas beberapa pilihan cluster yang punya kelebihannya masing-masing. Yuk, cari tahu bareng di artikel ini!

The Mahogany Residence

Salah satu cluster awal Summarecon Bogor ini mendapatkan respons positif sejak diluncurkan akhir tahun 2020. Terletak di dataran tinggi dan dataran berbukit menciptakan ambiance eksotis dalam nuansa tropis. Kamu dapat menikmati kehidupan modern yang terhubung dengan alam.

Arsitek Hadiprana menghadirkan desain tak terbatas dari perpaduan gaya modern dan klasik tanpa mengorbankan kenyamanan maupun keindahan dengan bahan berkualitas tinggi. Harga rumah dijual di Bogor ditawarkan mulai dari Rp1,3 miliar dengan dua tipe, yaitu Tipe M (7 x 16) dan Tipe G (9 x 16).

Kehadiran children playground, 3 on 3 basketball court, swimming pool, dan multifunction hall turut melengkapi keseharian kamu untuk menikmati hidup berkualitas dalam kemewahan. Cocok buat keluarga urban yang menginginkan kepraktisan!

The Mahogany Island

Selanjutnya ada cluster The Mahogany Island yang diluncurkan bersamaan dengan The Mahogany Residence dan The Agathis Golf Residence. Keistimewaan rumah dijual di Bogor ini sudah terlihat sejak kamu memasuki kawasan cluster-nya karena harus melewati jembatan ikonik melintasi sungai yang dikelilingi pepohonan rimbun.

Belum lagi keberadaan danau yang bisa menjadi pemandangan sehari-hari persis di depan rumahmu! Kamu hanya perlu membeli tanah kavling siap bangun berukuran 10 x 20, 10 x 23, atau 10 x 25 dengan harga jual mulai dari Rp1,4 miliar. Bayangkan membangun sendiri rumah sesuai konsep impianmu, meski nantinya akan tetap disesuaikan kembali dengan ketentuan dari developer dan pemerintah.

The Agathis Golf Residence

Cluster selanjutnya di Summarecon Bogor, perumahan baru di Bogor ini, adalah The Agathis Golf Residence yang didesain oleh Studio Air Putih (Denny Gondo). Menghadirkan unit rumah bergaya kolonial Belanda seperti bangunan bersejarah yang menjadi ciri khas Kota Bogor yang dipadukan lingkungan asri.

Kamu pun bisa memilih rumah yang menghadap langsung ke lapangan golf, terutama karena rumah dua lantai ini dilengkapi balkon. Tersedia dua pilihan tipe rumah, yaitu Tipe A (10 x 18) dan Tipe T (12 x 18) dengan varian basic maupun premium. Harga rumah dijual di Bogor ini ditawarkan mulai Rp2,9 miliar.

Nikmati akhir pekan tenang dengan fasilitas modern bagi penghuni cluster, di antaranya golfside jogging track, swimming pool, children playground, club house, dan multifunction hall. Benar-benar komplet!

The Rosewood Golf Residence

Inilah cluster keempat yang ditawarkan oleh pengembang Summarecon Agung di Summarecon Bogor sejak Oktober 2021 lalu. Letaknya bersebelahan dengan cluster The Agathis Golf Residence dan lapangan golf. Kamu bisa memiliki rumah maupun tanah kavling siap bangun di The Rosewood Golf Residence dengan ukuran mulai dari 240m2 hingga 1.000 m2.

Ada dua pilihan rumah yang dijual di Bogor ini, yaitu Tipe R (10 x 18) dan Tipe W (12 x 18) dengan harga perdana mulai dari Rp3,5 miliar. Rumah tiga lantai ini didesain oleh Thomas Elliott sebagai arsiteknya yang menonjolkan keindahan ruang proporsional dan detail elegan.

Dengan fasilitas children playground, swimming pool, golfside jogging track, club house, serta multifunction hall buat kenyamanan penghuni. Dijamin tinggal di sini akan meningkatkan kualitas hidupmu!

The Pinewood Residence

Cluster terakhir adalah The Pinewood Residence yang memiliki nuansa tropikal dan hangat. Terdiri atas dua ukuran rumah, yaitu Tipe P (7 x16) dan Tipe N (9 x 16) dengan perpaduan gaya Barat modern serta Timur klasik yang membuatnya menjadi mahakarya dari arsitek Hadiprana.

Rumah dua lantai ini mengadopsi layout yang mirip dengan desain rumah The Mahogany Residence. Ruang fungsional dan lapang dengan mengedepankan kenyamanan. Jendela lebar dan langit-langit rumah yang tinggi menghadirkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara optimal. Sangat elegan!

Penghuni pun bisa memanfaatkan fasilitas di dalam cluster, di antaranya children playground, swimming pool, serta club house. Dengan harga mulai dari Rp1,5 miliar kamu sudah dapat memiliki hunian modern di perumahan baru di Bogor berfasilitas lengkap ini.

Apakah kamu sudah menentukan pilihan ingin tinggal di cluster yang mana? Jangan berpikir terlalu lama karena unit rumah di Summarecon Bogor terbatas, ya! (RO/OL-09)