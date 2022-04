Mitratel Sisihkan 70% Laba Bersih 2021 untuk Dividen

PADA 2021, kinerja Mitratel mengalami pertumbuhan dua digit. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan usaha yang tumbuh sebesar 11,1% dari Rp6.187 miliar yang dicatat pada 2020 naik menjadi Rp6.870 miliar pada 2021. Bisnis sewa menara menjadi kontributor utama pendapatan yang mencapai Rp5,4 triliun, di mana capaian ini mengalami kenaikan sebesar 36,5% year on year (y-o-y).



Upaya efisiensi yang dilakukan Mitratel pun telah menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dengan diperolehnya keuntungan yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp1.381 miliar, atau melonjak 129,4% dibandingkan perolehan laba bersih pada 2020 sebesar Rp602 miliar. Dengan demikian EBITDA tercatat Rp5.185 miliar pada 2021, tumbuh 23,9% dibandingkan EBITDA yang dicapai pada 2020 sebesar Rp4.185 miliar.



Dari kinerja operasionalnya, saat ini Mitratel menguasai jaringan menara di Jawa sebanyak 11.987 menara dengan portofolio sebesar 42% dan tenancy ratio sebesar 1,65 kali. Sedangkan jaringan menara di luar Jawa, Mitratel adalah yang terbesar dan menguasai 16.219 menara dengan portofolio sebesar 58% dan tenancy ratio 1,41 kali. Dari jumlah menara, pada 2021 Mitratel berhasil meningkatkan jumlah menara dari 18.473 unit menjadi 28.206 unit. Ini tumbuh signifikan sebesar 52,7%. Sedangkan dari sisi kolokasi, terjadi pertumbuhan 18,9% dari 12.097 menjadi 14.388 dan dari sisi tenant mengalami pertumbuhan 39,3% dari 30.570 menjadi 42.594 pada 2021.



Hasil RUPS Tahunan

Pada hari ini PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pertama kali setelah Perseroan tahun lalu menawarkan sahamnya kepada masyarakat. RUPS Tahunan yang dibuka oleh Direktur Utama Perseroan yaitu Theodorus Ardi Hartoko itu telah mengagendakan sejumlah mata acara dan telah memutuskan beberapa hal. Yaitu:

1. RUPS Tahunan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan pada tahun 2021 yang mencapai Rp1,381 triliun, dengan rincian sebagai berikut:

a. 5% atau sekitar Rp69 miliar untuk cadangan,

b. 25% atau sekitar Rp345,3 miliar sebagai laba ditahan, dan

c. 70% atau senilai Rp966,7 miliar sebagai dividen.



“Porsi dividen sebesar itu sesuai dengan komitmen Perseroan agar bisa memberikan nilai maksimal bagi para investor,” kata Theodorus pada saat RUPS Tahunan, Jumat (22/4/2022).



Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercantum dalam

Daftar Pemegang Saham Perseroan Per 12 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 2022.



2. RUPS Tahunan juga telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan masa

jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi 5 tahun dari sebelumnya 3 tahun. Dengan mempertimbangkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil benchmark dengan perusahaan

terbuka lainnya.



3. RUPS Tahunan menyetujui untuk mengangkat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris Independen yaitu Bapak

Rico Usthavia Frans. Sehingga pada akhir rapat, jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

▪ Komisaris Utama: Herlan Wijanarko

▪ Komisaris: Henry Yosodiningrat

▪ Komisaris: Hadi Prakosa

▪ Komisaris Independen: M. Ridwan Rizqi R Nasution

▪ Komisaris Independen: Rico Usthavia Frans. (OL-10)