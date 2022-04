Dentsu Indonesia Memperkuat Posisinya pada Kuartal Pertama 2022

PEREKONOMIAN Indonesia sedang berusaha bangkit pada kuartal pertama untuk tumbuh seperti masa sebelum pandemi.

Dentsu Indonesia, sebagai salah satu marketing services network terbesar di Indonesia, memanfaatkan tren tersebut untuk memperkuat komitmen bisnisnya.

Dalam waktu singkat, beberapa pencapaian telah diraih, di antaranya adalah memenangi sejumlah klien baru, memperoleh beberapa penghargaan serta memperkuat lini kepemimpinannya.

Di waktu yang sama, Dentsu Indonesia juga terus berusaha berkontribusi pada masyarakat melalui beberapa kegiatan nyata.

Dalam waktu tiga bulan sejak penunjukan jabatan baru, CEO Indonesia dan Singapura Prakash Kamda bersama tiga pemimpin masing-masing unit layanan (service line) yakni CEO Creative Wisnu Satya Putra, CEO CXM Arshad Rahman, dan CEO Media Aloysia Dian sukses membawa perusahaan memenangi sejumlah klien baru ternama.

Beberapa klien tersebut yakni Abdi Waluyo, Astra Finance, Astra Honda Motor, BCA, Binus, Coca Cola, Diageo Cambodia, Enesis Group, Etika, Galderma, GudangAda, Hisamitsu, Indosat, Kino Group, Maybank, OCBC, OLX, Omron, PRMN, Suntory, Suzuki Digital, dan lainnya.

Baru-baru ini, Dentsu Indonesia meraih penghargaan perak kategori Best Use of Digital Media - Social Media pada ajang Festival of Media APAC Awards untuk kampanye Wardah “Colors that Fly Me to Korea”.

Selain itu, dalam segi bisnis, Dentsu Indonesia juga berhasil diakui oleh COMvergence sebagai highest scorer untuk New Business Wins FY2021 dan melanjutkan kekuatannya sebagai penyedia layanan media No. 1 oleh RECMA’s qualitative ranking.

CEO Dentsu Indonesia dan Singapura, Prakash Kamdar, mengatakan,“Komitmen utama kami didorong oleh orang-orang di sekitar kami."

" Kami mengutamakan para karyawan kami, karena mereka adalah agen perubahan kami, andalan dalam memberikan kemajuan yang berarti dan perubahan untuk menjadi kekuatan untuk kebaikan dan pertumbuhan," kata Prakash.

"Untuk menjadi yang terdepan dalam industri pemasaran, kami berkomitmen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Dengan tim dan kemampuan kami yang diperkuat saat ini, kami siap untuk segera mendorong lebih banyak inisiatif,” jelasnya.

Sebagai lanjutan, Dentsu indonesia juga menguatkan lini kepemimpinan dengan promosi jabatan kepada beberapa pemimpin. Joseph Wallace, sebagai Chief Operating Officer (COO) juga kini menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO).

Dari lini kreatif, Andreas yang sebelumnya menjabat sebagai Executive Creative Director Isobar kini menjadi Chief Creative Officer untuk semua lini bisnis. (RO/OL-09)