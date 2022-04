Rayakan HUT ke-26, Frank & Co. Ajak Masyarakat Rayakan Momen Berharga

BERTAHUN-tahun sudah merek rumah perhiasan Frank & co. mendampingi pelanggannya. Kini, dalam rangka 26th Anniversary pada 21 April, Frank & co. yang ada di bawah PT Central Mega Kencana merayakannya dengan memperkenalkan 26 koleksi legendaris dari Frank Fire. Koleksi ini merupakan bagian dari kampanye #NyatakanDenganFranknco yang telah diluncurkan.

Hal itu merupakan kampanye emotional yang menjelaskan bahwa setiap momen berharga dalam hidup, pantas dirayakan dengan sesuatu yang istimewa. Untuk itu, Frank & co. hadir dengan menyediakan perhiasan berlian berkualitas tinggi dalam 26 seri Frank Fire dengan konsep dan arti yang berbeda, yang sesuai untuk beragam momen penting yang tidak terlupakan. Perhiasan berlian Frank & co. berasal dari sumber berlian yang bertanggung jawab dan bebas konflik dari seluruh dunia, dibuat oleh tangan terampil perajin perhiasan terlatih dan penggunaan teknologi paling mutakhir di industri perhiasan dan telah lolos uji sertifikasi. Perhiasan premium dengan kualitas terbaik salah satunya ada di koleksi Frank Fire.

“Kampanye “#NyatakanDenganFranknco sangatlah istimewa. Di usia ke-26 ini, kami mengajak semua orang untuk menambah keistimewaan momen berharga seperti lamaran, pernikahan, bahkan segala isi hatimu seperti rindu, pernyataan cinta, kasih sayang bahkan permintaan maaf pun dapat dinyatakan dengan Frank & co. Kami bersyukur di perjalanan usia 26 tahun ini telah menjadi bagian dari banyak momen penting dan membahagiakan, seperti yang dirasakan oleh Cynthia Lamusu dan Surya Saputra, Regina Ivanova dan suami serta Bintang Emon dan pasangannya. Cerita bagaimana Frank & co., menjadi bagian dari banyak momen penting, menginspirasi kami membuat 26 design koleksi legendaris Frank Fire yang sarat dengan makna dan cerita. Kami berharap koleksi Frank Fire dapat mewakili perasaan cinta kasih yang dapat diberikan di momen istimewa setiap pengguna Frank & co,” kata Chief Operating Officer PT Central Mega Kencana, Petronella Soan.

“Perjalanan saya dan suami bersama dengan Frank & co. sudah dimulai sejak awal pernikahan. Di beberapa momen penting lain, seperti anniversary, Frank & co. juga selalu ada. Tidak semua orang bisa dengan lugas menyampaikan isi hati kepada mereka yang dikasihi, tapi dengan Frank & co., isi hati bisa tersampaikan dengan sempurna," kata aktris Cynthia Lamusu.

“Momen yang tidak pernah saya lupakan adalah momen pernikahan saya dengan suami. Saat itu semua begitu sempurna apalagi dengan kehadiran Frank & co. yang mewakili kisah cinta kami yang kuat dan harapan terhadap perjalanan hidup yang indah kedepannya. Berada saat ini, semakin menguatkan ingatan terhadap momen berharga yang tidak akan terlupa,” tambah Regina Ivanova.

Koleksi Frank Fire dari Frank & co. merupakan koleksi eksklusif yang berbeda dari berlian lainnya. Dihasilkan oleh para pengrajin perhiasan yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam membuat perhiasan berlian di Frank & co. Para pengrajin ini juga memiliki keahlian, ketelitian pada detail yang luar biasa untuk menghasilkan koleksi Frank Fire yang berharga.

“Frank Fire dari Frank & co. memiliki 12 indikator penting yang hanya dimiliki oleh Frank & co. yaitu 1) cut, kualitas potongan 57 facet yang dapat memantulkan sinar hingga 99%, 2) color, Frank & co. memiliki grade warna D, E, dan F, 3) clarity, tingkat kejernihan hanya Fl/IF dan VVS1/VVS2, 4) carat, Frank & co. memiliki penambahan berat aman 0,02 carat, 5) freshness, Frank & co. memiliki sertifikat GIA yang menjaga kebaruan berlian yang tidak lebih dari 3 tahun, 6) authentication, Frank & co. memiliki bukti keaslian, 7) perfect matching quality, Frank & co. hanya menggunakan 3 warna & tingkat kejernihan, 8) polish, tingkat pemolesan sangat baik, 9) symmetry, simetri yang sempurna yaitu heart & arrows, 10) no fluorescence, Frank & co. tidak akan buram oleh faktor fluoresensi, 11) melalui pengamatan langsung yang dapat merujuk ke banyak detail penting, dan 12) conflict free natural diamond. Indikator tersebut menunjukkan kualitas terbaik," kata General Manager Frank & co., Ferdy Felano.

Merchandise Director PT Central Mega Kencana, Tanya Alissia, mengatakan “Dalam dunia perhiasan, perkembangan teknologi cukup pesat. Sarine merupakan inovator teknologi berlian pertama di dunia yang memadukan gemologi dan teknologi untuk perubahan besar dalam industri berlian global. Koleksi Frank Fire dari Frank & co. memiliki fitur tambahan dalam sertifikasi yaitu Light Performance yang dikeluarkan oleh Sarine Technology Lab. Light Performance sendiri memiliki 4 parameter diantaranya dari Brilliance, Fire, Sparkle dan Light Symmetry. Dalam pengujian ini, Frank Fire berhasil mendapatkan Ultimate grade, membuat Frank Fire menjadi berlian yang istimewa karena memiliki double certification baik melalui human graded sekaligus technology graded. Tentunya dengan 12 indikator dan 4 Light Performance yang dimiliki, kolesi Frank Fire dari Frank & co. layak menjadi bagian dari momen berharga yang sempurna. ”

“26 tahun sudah kami menyempurnakan berbagai momen berharga. Selama itu juga kami tetap menjaga komitmen kami untuk memberikan hanya perhiasan berlian berkualitas terbaik yang lahir dari tangan terampil setiap pengrajin kami yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam membuat perhiasan berlian. Kami meyakini, perjalanan cinta adalah hal berharga yang penting dirayakan dengan banyak momen berharga dan hal yang sempurna, seperti 26 koleksi Frank Fire dari Frank & co. tentunya akan senantiasa menjadi bagian dari perjalanan cinta semua orang,” tutup Petronella Soan. (RO/A-1)