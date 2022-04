Beli Properti Sinar Mas Land Dapat THR Double Dream

SEKTOR properti menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Guna mendukung kebangkitan ekonomi, pemerintah masih memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sampai 30 September 2022 dan relaksasi loan to value (LTV) yang memungkinkan konsumen membeli rumah dengan cara kredit dan uang muka atau down payment 0%.

Sinar Mas Land turut mendukung kemajuan ekonomi di bidang properti dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan properti impian. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, perusahaan menghadirkan program spesial yakni Tebar Hadiah Ramadan (THR) bagi konsumen yang ingin membeli produk properti milik Sinar Mas Land. Program THR berlangsung selama 19 hari mulai dari 15 April-3 Mei 2022 dan merupakan rangkaian dari program penjualan nasional Double Dream yang diluncurkan pada Februari lalu.

Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta mengatakan Tebar Hadiah Ramadan menawarkan promo menarik bagi konsumen seperti cashback uang tunai sampai dengan Rp15 juta untuk setiap pembelian produk properti pada periode ini. Promo cashback tersebut juga dapat digabung dengan promo program Double Dream seperti keringanan harga hingga 22% ditambah cashback hingga 6%. "Konsumen juga dapat menikmati keuntungan yang berlipat ganda jika transaksi dilakukan secara hard cash atau KPR/KPA/KPT ekspres hingga kesempatan memenangkan grand prize berupa dua unit apartemen Altuera tipe studio di Southgate untuk dua orang pemenang."

Menurut Herry, sejak diluncurkan pada 22 Febuari lalu hingga 19 April 2022, program Double Dream membukukan penjualan sebesar Rp580 miliar. BSD City masih menjadi penyumbang penjualan terbesar, kemudian disusul oleh proyek Kota Wisata Cibubur. Program Double Dream dimulai dari 22 Februari-31 Desember 2022 yang terbagi dalam tiga tahap. Periode I dimulai 22 Februari-Juni 2022 dan memiliki promo paling banyak. Promo tersebut akan berkurang di periode II (Juli-September 2022) dan periode III (Oktober-Desember 2022).

Produk yang berpartisipasi dalam Tebar Hadiah Ramadan sama dengan program Double Dream di antaranya Taman Banjar Wijaya dan BSD City (Tangerang), The Elements dan Southgate (Jakarta Selatan), Aerium Apartemen (Jakarta Barat), Kota Wisata dan Legenda Wisata (Cibubur), Grand Wisata (Bekasi), Kota Deltamas (Cikarang), Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence (Surabaya), Nuvasa Bay (Batam), hingga Grand City Balikpapan (Balikpapan). Produk yang ditawarkan meliputi kaveling, rumah, apartemen, dan ruko.

Informasi lengkap mengenai Double Dream THR dapat diakses melalui situs https://bit.ly/THRDoubleDream dan https://ecatalog.sinarmasland.com untuk melihat show unit secara virtual dan melihat seluruh produk Sinar Mas Land. Di sini informasi lengkap dengan data luas tanah, luas bangunan, hingga denah dan fasade bangunan. (RO/OL-14)