JR Show Red Spot Kupas Mudik Aman Sehat BUMN

DUA tahun kegiatan mudik lebaran tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi covid-19. Sekarang pemerintah memberi izin kepada warga masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri 2022.

Tentu ada syarat bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan mudik, seperti disiplin menjalankan protokol kesehatan dan sudah vaksinasi dosis lanjutan alias booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Izin mudik Lebaran yang diberikan pemerintah jelas disambut dengan antusiasme tinggi warga masyarakat.

Berdasarkan data dari hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diperkirakan sekitar 85 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Beberapa lembaga atau instansi, badan usaha milik negara (BUMN), hingga lembaga swasta berupaya membantu serta memfasilitasi masyarakat yang hendak mudik dengan menggelar program mudik gratis.

PT Jasa Raharja, salah satu BUMN Tanah Air, kembali ditunjuk serta dipercaya Kementerian BUMN sebagai Koordinator Pelaksanaan Mudik Gratis bertajuk Mudik Aman Mudik Sehat Bareng BUMN 2022 dan diikuti oleh 25 BUMN. Pendaftaran mudik gratis 2022 dibuka sejak 9 April 2022. Kini telah ditutup karena sudah memenuhi kuota 20.000 peserta pada Senin 18 April 2022. Terlihat antusiasme masyarakat begitu luar biasa seperti disampaikan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana di Jakarta.

Mudik Gratis BUMN akan dilaksanakan dengan bus yang mencapai 100 armada guna mengangkut 5.000 pemudik. Ada pula kereta api yang terdiri dari 23 rangkaian gerbong untuk mengangkut 15.000 pemudik. Waktu pemberangkatan mudik gratis dengan armada bus akan dilaksanakan pada 27 April 2022 dan titik kumpulnya di Gelora Bung Karno. Sedangkan mudik via kereta api dimulai 27 April hingga 1 Mei 2022 di Stasiun Pasar Senen. Ada 12 rute tujuan bus mudik yakni Yogyakarta, Semarang, Wonogiri via Solo, Sragen via Solo, Kuningan, Cirebon, Purwokerto, Pati, Magelang, Ngawi, Madiun, Surabaya, dan Malang. Sedangkan untuk kereta api, tujuannya Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, dan direktur utama BUMN lain direncanakan melakukan pelepasan rombongan pemudik bus di Gelora Bung Karno dan pemudik kereta api di Stasion Pasar Senen pada 27 April 2022. Kegiatan Mudik Aman Mudik Sehat Bareng BUMN 2022 dilaksanakan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan sepeda motor serta sebagai upaya BUMN membantu masyarakat mengurangi beban ekonomi dalam melaksanakan mudik lebaran.

Jasa Raharja, dalam rangka menyosialisasikan program Mudik Aman Mudik Sehat Bareng BUMN 2022 dan pemasangan tanda peringatan red spot di beberapa titik rawan di daerah Jawa, siap mengomunikasikan melalui Program Talkshow JR Show Red Spot di kanal YouTube Jasa Raharja Official yang akan live pada Rabu 20 April 2022 pada pukul 18.00 sampai 19.00 WIB. Acara talkshow JR Show Red Spot ini akan dipandu oleh Soleh Solihun yang dikenal sebagai Youtuber, bintang standup comedy, artis film, dan anggota Club Motor Prediksi. Dia akan ditemani Fanny Ghassani yang populer sebagai bintang sinetron Cinta Fitri plus bintang tamunya ialah artis sinetron yang dikenal sebagai biker yaitu Poppy Sovia.

Ada dua pejabat penting Jasa Raharja yang akan hadir sebagai narasumber di acara itu ialah Dewi Aryani Suzana selaku Direktur Operasional Jasa Raharja dan Munadi Herlambang selaku Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja. JR Show Red Spot ini bakal mengupas tuntas tentang Mudik Aman Mudik Sehat BUMN 2022 dan sosialisasi Tanda Peringatan Red Spot. Dalam acara ini, PT Jasa Raharja akan memberikan hadiah menarik untuk penonton berupa smartphone dan top up e-wallet. (RO/OL-14)