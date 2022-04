Unik, Hunian yang Mengadopsi Gaya Hidup Pandemi

PANDEMI covid-19 memang belum usai, tetapi optimisme tetap mesti dijaga. Rasa optimistis bahwa kondisi 2022 akan lebih baik tersebut dipicu oleh permintaan properti yang terus meningkat seiring semakin meluasnya program vaksinasi dan berbagai insentif serta kemudahan yang diberikan pemerintah di sektor properti.

Berangkat dari optimisme itu pula, PT Modernland Realty Tbk mengklaim telah menyiapkan berbagai strategi demi meraih setiap peluang demi penjualan yang lebih baik di tahun Macan Air ini.

Salah satu proyek andalan Modernland, Jakarta Garden City (JGC) di Cakung, Jakarta Timur, misalnya, beberapa waktu lalu secara resmi telah meluncurkan Jakarta Business District di Jakarta Garden City sebagai sebuah area CBD baru di Jakarta Timur.

JGC melalui Jakarta Business District ingin mengambil peran dan mandat baru sebagai pusat rencana induk infrastruktur ekonomi terdepan sebagai pintu gerbang menuju kota Jakarta dari pengembangan di koridor timur (eastern corridor) Jakarta yang baru.



Selain pusat bisnis, area Jakarta Business District dengan estimasi GDV (gross development value) sebesar US$2 miliar ini juga terintegrasi langsung dengan kawasan residensial premium, pusat perbelanjaan, area komersial, pusat pendidikan, serta pusat kesehatan.

Aktif di subsektor komersial, garang pula di sisi residensial. Salah satu upaya yang tengah dilakukan Modernland untuk meningkatkan penjualan hunian ialah dengan meluncurkan cluster Mahakam The Signature, juga di Jakarta Garden City, pada awal 2022.

Pada Senin (11/4), perseroan menyelenggarakan acara product knowledge cluster Mahakam The Signature yang dihadiri oleh ratusan agen properti dari sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk Kelvin O Lesmana menjelaskan Mahakam The Signature berada di cluster Mahakam tahap 2 seluas 2,1 hektare. Akses masuk menuju cluster dari main gate dari Pintu Tol Cakung Timur dan gate dari Jalan Raya Bekasi.

“Mahakam The Signature memiliki desain yang unik dan mengadopsi enam konsep yang digandrungi masyarakat saat ini yakni kekinian dan mengedepankan konsep kenyamanan hunian di saat pandemi belum juga usai,” kata Kelvin dalam siaran pers, Selasa (12/4).

Apa saja 6 konsep tersebut? Pertama, welcome sanitation. Setiap rumah di Mahakam The Signature memiliki fitur sanitasi berupa tempat mencuci tangan bergaya minimalis dengan tampilan modern. Ini merupakan langkah pertama paling mudah untuk membiasakan diri mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah.

Kedua ialah hygienic room on next door. "Tersedia kamar mandi khusus yang diletakkan di pintu masuk sebelum menuju ruangan lain untuk membersihkan badan sebelum bertemu dengan keluarga setelah melakukan aktifitas di luar rumah," terang Kelvin.

Ketiga, cross ventilation design, yakni desain dan layout yang menerapkan ventilasi silang, membuat sirkulasi udara di dalam ruangan sangat baik dan tidak lembab. Selain baik untuk kesehatan, penggunaan desain ini dapat menghemat penggunaan listrik dan pendingin ruangan.

Berikutnya open & vast room space atau ruang terbuka yang luas. Lalu, expand your house just like your dream yang intinya ialah merencanakan tata letak standar lebih dari cukup untuk mewujudkan rumah impian penghuni. Untuk itu sudah disiapkan struktur bangunan untuk rencana pengembangan hunian.

Terakhir, keenam, work anywhere with different atmoshphere. Tersedia beberapa ruangan dengan suasana yang berbeda untuk kebutuhan bekerja dari rumah. “Selain itu, Mahakam The Signature juga menawarkan konsep hunian cluster dengan taman terbuka dan children play ground yang dapat dimanfaatkan oleh semua penghuni,” imbuh Kelvin.

Mahakam The Signature akan dibangun sebanyak 118 unit dengan harga dipasarkan mulai dari Rp1,7 miliar-an. Terdiri atas beberapa tipe, antara lain L5 Amethyst (5x15) rumah berdesain tropikal berukuran luas bangunan (LB) mulai 63 m2 hingga 73,5 m2. Tipe rumah L7 Beryl (7x15) dengan ukuran LB seluas 89 m2 hingga 120,1 m2. Terakhir rumah tipe L8 Crystal (8x15) dengan LB dari 115 m2 hingga 142 m2. (RO/X-12)