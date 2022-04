Perekonomian Indonesia Membaik, Ikea Mulai Ekspansi ke Jakarta

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia memang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untungnya kini, wabah itu kini mulai melandai. Pelan tapi pasti, perekonomian pun mulai kembali berderak.

Pemerintah pun gencar berupaya membngkitkan kembali perekonomian nasional. Hal itu sejalan dengan IKEA Indonesia yang memiliki visi menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Salah satu langkah nyata untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan memperluas aksesibilitasnya. Hal itu dibuktikan IKEA Indonesia dengan membuka city store pertama mereka di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. IKEA Mal Taman Anggrek hadir untuk membawa solusi dan inspirasi perabot rumah tangga yang terjangkau bagi masyarakat di sekitar pusat kota Jakarta.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Kali ini, kami berada lebih dekat dengan pusat kota Jakarta melalui city store pertama yang berlokasi di Mal Taman Anggrek,” ujar President Director PT Rumah Mebel Nusantara (IKEA Indonesia), Patrik Lindvall.

“Kami sangat senang untuk melayani masyarakat di pusat kota Jakarta. Sekarang, mereka dapat dengan mudah mengakses toko IKEA. IKEA Mal Taman Anggrek hadir untuk menawarkan solusi dan inspirasi yang terjangkau bagi kebutuhan rumah tangga mereka,” imbuhnya.

Menurutnya, mereka membawa konsep baru yang bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik untuk para konsumennya. Karena letaknya yang berada di pusat perbelanjaan, selain menawarkan pengalaman belanja cash and carry, IKEA Mal Taman Anggrek juga menawarkan pengalaman belanja online to offline melalui fitur scan and shop, yang memungkinkan konsumen untuk memindai produk yang mereka inginkan di toko dan akan muncul di keranjang belanja online mereka. Setelah itu, pelanggan bisa mengambil pesanan mereka melalui IKEA Click and Collect yang berlokasi di P1 basement atau lokasi IKEA Pick-up Point terdekat lainnya. Selain itu, pengunjung juga dapat mencicipi makanan asal Swedia khas IKEA dan menggunakan Self Order Kiosk di Swedish Restaurant.

“Sejak pertama kali diumumkan bahwa IKEA akan membuka toko di Mal Taman Anggrek, kami menerima antusiasme yang tinggi dari pengunjung kami. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan IKEA Indonesia untuk melayani masyarakat di pusat kota Jakarta yang ingin mencari solusi dan inspirasi perabot rumah tangga,” ujar General Manager Mal Taman Anggrek, Justin Chew.

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, HE Marina Berg, juga mengungkapkan kegembiraannya atas pembukaan IKEA Mal Taman Anggrek. “Dengan adanya city store IKEA pertama, IKEA Indonesia membuktikan komitmen mereka untuk dapat dijangkau lebih luas lagi. Saya sangat senang dapat menyaksikan momentum bersejarah lainnya dari IKEA Indonesia. Saya percaya IKEA Mal Taman Anggrek dapat menawarkan pengalaman berbelanja yang terbaik, dan akan semakin mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Swedia yang telah terjalin, ”ujarnya.

IKEA Mal Taman Anggrek memiliki luas 9,400 meter persegi, dan mempekerjakan 171 karyawan yang siap membantu kebutuhan para pelanggan. IKEA Mal Taman Anggrek juga menampilkan 22 room set yang desainnya terinspirasi dari kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di pusat kota Jakarta.

Sejalan dengan fokus IKEA Indonesia di tahun 2022, room set tersebut berfokus pada produk yang dapat memenuhi kebutuhan family with children sekaligus mendukung sustainable life at home. Selain itu, IKEA Mal Taman Anggrek juga menawarkan berbagai layanan seperti Interior Design Service, perakitan, pemasangan, perencanaan, dan konsultasi untuk memudahkan para konsumennya dalam menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik di rumah. IKEA Mal Taman Anggrek juga menyediakan kebijakan pengembalian 90 hari untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Dengan pembukaan IKEA Mal Taman Anggrek, IKEA Indonesia bertujuan untuk memperluas aksesibilitasnya sekaligus membawa solusi dan inspirasi perabot rumah tangga yang terjangkau lebih dekat ke masyarakat yang tinggal di pusat kota Jakarta. Para pelanggan juga dapat menjelajahi room set dan layanan IKEA Mal Taman Anggrek yang dapat membantu mereka menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik di rumah. (RO/A-1)