Optimisme UKM kian Menguat Sambut Era Pascapandemi

DIBANDINGKAN dengan paruh pertama 2021, angka indeks optimisme UKM digital pada semesteri II 2021 meningkat sebesar 6%, yaitu dari 2,49 menjadi 2,64. Hal ini menandakan bahwa iklim bisnis di Indonesia semakin membaik. Tidak hanya itu, seiring dampak pandemi yang mulai mereda, bisnis offline mulai mendapatkan popularitasnya kembali. Nyatanya, bisnis dengan penjualan offline memiliki peningkatan penjualan tertinggi sebesar 44% di paruh kedua 2021 dibandingkan dengan penjualan bisnis online atau bisnis hibrida, yang masing-masing hanya meningkat sebesar 38,2% dan 41,9%.

Itu terungkap Digital SME Confidence Index Report 2nd Half 2021 yang dibuat KoinWorks sebagai one-stop-shop untuk UKM Indonesia, Jakarta, Rabu (6/4). Itu merupakan laporan rutin pertengahan tahun yang KoinWorks rilis untuk merangkum pertumbuhan dan perkembangan UKM. KoinWorks melakukan survei kepada lebih dari 2.000 UKM yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pelaku UKM yang berpartisipasi dalam riset ini terbagi dalam tujuh kategori wilayah di Indonesia yakni Sumatra, DKI Jakarta, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua. Informasi terkait kinerja usaha mereka selama pandemi yang meliputi penjualan, pertumbuhan usaha, supply chain, operasional usaha, permodalan, dan inovasi bisnis, diperhitungkan sebagai titik data dalam laporan ini.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa UKM memiliki kemampuan untuk memetakan tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan dengan pengalaman selama pandemi. Kondisi UKM Indonesia di pertengahan 2021 mulai berjalan normal seiring dampak pandemi yang berangsur mereda dan masyarakat menyambut era pascapandemi. Pada 2021 juga dianggap sebagai angin segar bagi UKM saat para pelaku UKM menerima hasil positif dari hybrid channel yang mereka jalankan pada awal 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mencatat dampak lain dari pandemi yakni mendorong shifting pola konsumsi masyarakat ke arah digital sehingga menjadi momentum tepat untuk mengakselerasi transformasi digital bagi UKM.



Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, menjelaskan terkait rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UKM pada 2022. "Dengan melihat tantangan dan kebutuhan UKM di era ini, kami memperkuat kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pihak termasuk private sector. Tujuannya, UKM tidak hanya tumbuh dan kembali seperti sebelum pandemi, tetapi juga supaya UKM lebih berdaya saing tinggi di masa depan. Selain itu, program-program bantuan yang sedang berjalan akan terus berlanjut untuk memastikan pemerataan jangkauan UKM di seluruh Indonesia," ucapnya saat peluncuran laporan itu.

Pelaku usaha dan social media influencer, Julia RGDS, juga mengamini pentingnya transformasi digital untuk bertahan melalui pandemi. Pemanfaatan digital channel yang baik akan menjadi kunci sukses UKM dalam menghadapi pandemi. "UKM di Indonesia sangat unik dan rata-rata sudah beradaptasi menggunakan kanal digital untuk pemasaran. Selanjutnya, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kanal-kanal ini bisa digunakan untuk menganalisa konsumen kita seperti apa, bagaimana cara toko sebelah berjualan, dan inovasi seperti apa yang harus diciptakan agar bisa bertahan dalam berbisnis," ujarnya.

Chief Financial Officer KoinWorks Mark Bruny menegaskan peran pihaknya sebagai financial partner bagi UKM untuk bertumbuh. "Sebagai bentuk kontribusi KoinWorks bagi UKM di Indonesia, KoinWorks menyusun laporan ini dua kali dalam setahun. Kami bangga dengan hasil yang diperoleh di semester II 2021. KoinWorks selalu hadir bagi UKM tidak hanya untuk pembiayaan usaha yang mudah diakses, tetapi juga financial partner untuk pertumbuhan usaha. Untuk itu, kami melanjutkan pengembangan ekosistem UKM dan layanan keuangan yang semakin komprehensif untuk UKM Indonesia," kata Mark.

KoinWorks akan terus berupaya mendukung UKM dengan mematangkan KoinWorks NEO yang sebentar lagi bisa digunakan oleh UKM. Selain itu, di Ramadan ini, KoinWorks meluncurkan kampanye #BenahiDiri yang bertujuan mendorong pertumbuhan UKM. (RO/OL-14)