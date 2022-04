Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Perdalam Kemitraan bancassurance

PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), anak perusahaan dari Sun Life Financial Inc. dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mengumumkan bahwa kedua perusahaan telah memperdalam kemitraan mereka di Indonesia.

Sun Life Indonesia saat ini memberikan solusi perlindungan bagi nasabah CIMB Niaga melalui jalur digital dan out-of branch. Dengan adanya perjanjian ini, Sun Life Indonesia akan menjadi penyedia asuransi yang memberikan solusi perlindungan bagi nasabah CIMB Niaga di semua tahapan kehidupan untuk jangka waktu 15 tahun yang akan dimulai pada Januari 2025. Kerja sama ini juga turut memperpanjang jangka waktu kemitraan sebelumnya yang sampai saat ini masih berjalan untuk 6 tahun selanjutnya atau hingga 2039.

Kemitraan ini menggabungkan keunggulan Sun Life Indonesia melalui rangkaian solusi komprehensif serta layanan nasabah terdepan dan kekuatan CIMB Niaga dengan jaringan distribusi luas yang terdiri dari 427 cabang, melayani 7 juta nasabah perbankan ritel di seluruh Indonesia. Didirikan pada tahun 1955, CIMB Niaga adalah bank swasta terbesar kedua berdasarkan total aset di Indonesia per 31 Desember 2021. Sun Life juga merupakan mitra bancassurance eksklusif untuk CIMB Group di Malaysia.

Pasar Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menawarkan potensi pertumbuhan asuransi yang signifikan, mengingat masyarakat muda kelas menengah kian berkembang akan tetapi tingkat penetrasi asuransi masih terbilang rendah.

Kemitraan yang semakin kuat akan mempercepat strategi jangka panjang Sun Life untuk mengembangkan kapasitas distribusinya, yang didukung oleh bisnis bancassurance. Kemitraan ini juga memberikan nilai tambah kepada nasabah CIMB Niaga dalam menyediakan rangkaian solusi perlindungan dan simpanan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

“Kami bangga dapat memperkuat kemitraan regional kami dengan CIMB Group untuk membantu lebih banyak nasabah di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup lebih sehat,” ujar Ingrid Johnson, Presiden Sun Life Asia.

“Kemitraan ini akan menambah jangkauan pasar dengan potensi besar untuk terus bertumbuh bersama mitra yang memiliki visi sama dalam hal mewujudkan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh nasabah, karyawan, dan masyarakat,” tambahnya.

“Kami menyambut baik dapat memperdalam kemitraan dengan Sun Life Indonesia. Kemitraan ini menandai upaya berkelanjutan CIMB Niaga untuk menjadi bank pilihan nasabah dan pengusaha di Indonesia. Bersama-sama kami melihat bahwa kemitraan ini akan membantu terciptanya nilai tambah yang signifikan bagi nasabah dan pemangku kepentingan,” kata Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga.

“Sebagai salah satu bank terdepan di Indonesia, nasabah mengandalkan kami untuk memberikan produk dan layanan terbaik. Dengan memperkuat kemitraan bersama Sun Life Indonesia, kami menegaskan komitmen untuk menawarkan high-quality solution across wealth & insurance product sesuai kebutuhan nasabah saat ini dan masa yang akan datang,” ujar Noviady Wahyudi, Chief of Consumer Banking CIMB Niaga.

“Merupakan kehormatan besar bagi kami dapat memperkuat kemitraan antara Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga. CIMB Niaga merupakan bank unggulan dengan reputasi yang baik dan telah menjadi mitra terpercaya bagi Sun Life Indonesia sejak tahun 2009. Seiring dengan waktu, kemitraan yang sudah terjalin menjadi semakin kuat saat kita bersama-sama membangun rangkaian perlindungan dan solusi keuangan komprehensif bagi masyarakat Indonesia di setiap tahapan kehidupan,” kata Elin Waty, Presiden Direktur Sun Life Indonesia. (RO/E-1)