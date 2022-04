85 Juta Jenis Pekerjaan Bakal Terganti, Intip Peluang yang Berprospek Cerah

Pandemi Covid-19 telah memberikan disrupsi besar bagi dunia pekerjaan. Menurut laporan dari World Economic Forum (WEF) yang berjudul Future of Jobs Report 2020, terdapat 85 juta jenis peran pekerjaan yang tergantikan dalam lima tahun ke depan.

"SDM Indonesia perlu memperkaya diri dengan kompetensi dan skill yang relevan di zaman sekarang. Dapat dilihat dari laporan Future of Jobs dari WEF yang memberikan beberapa pekerjaan serta skill yang paling dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Pekerjaan yang berkaitan dengan sistem komputer dan digitalisasi merupakan peran yang paling dibutuhkan," jelas CEO dan Co-Founder Cakap Tomy Yunus dalam keterangannya, Minggu (3/4).

Berdasarkan laporan dari WEF, berikut lima pekerjaan yang memiliki prospek menjanjikan dan paling dicari perusahaan untuk beberapa tahun mendatang.

Data Analyst atau Data Scientist

Data analyst merupakan peran yang meneliti informasi menggunakan alat analisis data. Hasil dari analisis data ini sangat penting bagi perusahaan dalam memberikan keputusan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya.

Data analyst menggunakan berbagai aplikasi dan program pengolahan data dalam pekerjaan sehari-harinya, seperti Microsoft Excel, Tableau, dan SQL.

Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning Specialist

Kecerdasan buatan (AI) sering dikaitkan dengan sistem komputer dalam meniru cara berpikir manusia untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Peran AI telah membantu berbagai industri dalam efisiensi bisnis serta memberikan kepuasan dalam pelanggan.

Salah satu bagian dari AI adalah machine learning yang merujuk pada software dan hardware. Machine learning membutuhkan algoritma untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah, volume, dan skala besar.

Big Data Specialist

Big Data Specialist berperan dalam mengambil dan mengolah data yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk menciptakan pemecahan masalah sekaligus solusi bisnisnya.

Digital Marketing dan Specialists

Bagian paling penting dari perusahaan yakni mempromosikan bisnis demi mendapatkan pendapatan sebagai hasilnya. Untuk itu, digital marketing merupakan peran yang paling tepat dan relevan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa di mana masa sekarang setiap masyarakat telah bergantung pada aktivitas daring.

Orang yang memiliki keterampilan digital marketing akan paham bagaimana menggunakan alat (tools) digital marketing dalam membantu proses pemasaran bisnisnya.

Business Development Specialist

Seperti dengan namanya, Business Development berperan dalam tumbuh kembang bisnis melalui berbagai macam strategi, baik itu strategi B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer), B2G (Business to Government), dan lain-lain.

Seringkali peran Business Development berdekatan erat dengan peran sales executive, yang memiliki tujuan sama yakni untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan. (Ant/OL-12)