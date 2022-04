Harga Minyak Goreng Melonjak, Inflasi Maret Capai 0,66%

BADAN Pusat Statistik (BPS) menilai kenaikan harga minyak goreng memicu terjadinya inflasi sebesar 0,66% pada Maret 2022. Komoditas pokok itu memiliki andil sebesar 0,04%.

"Pada Maret ini, untuk minyak goreng kemasan, masih terjadi kenaikan dibandingkan Februari 2022," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual, Jumat (1/4).

Sebaliknya, harga minyak goreng curah pada Maret ini mengalami penurunan dibandingkan Februari. Namun, secara umum, level harga minyak goreng mengalami kenaikan sejak Oktober 2021.

"Ini trennya terus meningkat harganya untuk kedua jenis minyak goreng, baik kemasan maupun curah," imbuh Margo.

BPS mencatat harga minyak goreng kemasan pada Maret sebesar Rp19.700 per liter, atau naik dibanding Februari sebesar Rp18.060 per liter. Untuk minyak goreng curah pada Maret sebesar Rp16.950 per liter, atau turun dibanding Februari, yakni Rp17.260 per liter.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa minyak goreng menyumbang inflasi pada Maret 2022, setelah mengalami deflasi pada Februari 2022 dengan minus 0,11%.

"Di Maret ini, karena harga minyak goreng kemasan mengalami peningkatan dibandingkan Februari, andil terhadap inflasi 0,04%," paparnya.

Selain minyak goreng, cabai merah juga memicu terjadinya inflasi Maret 2022 dengan andil 0,1%. Hal ini dipengaruhi suplai yang terbatas.

"Suplai cabai merah yang terbatas disebabkan pergeseran musim. Seharusnya pada Maret sudah memasuki musim kemarau, namun ternyata masih musim hujan," sambung Margo.

Telur ayam ras juga turut mendorong inflasi pada Maret dengan andil 0,04%, karena biaya pakan ternak yang naik. Sehingga, harga telur ayam ras melonjak.(OL-11)