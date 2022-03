Jelang Ramadan, Rupa-Rupa.com Tawarkan Promo Belanja

HADIR sejak 2016, Ruparupa.com menjadi salah satu e-commerce favorit untuk kebutuhan rumah tangga, furnitur, dan gaya hidup di Indonesia. Nilai transaksi penjualan e-commerce milik Kawan Lama Group itu mengalami peningkatan hingga 60 kali lipat dari tahun pertama hingga keenam. Selain itu, Ruparupa.com juga memiliki lebih dari 600 titik distribusi barang dan pick-up yang tersebar di seluruh penjuru negeri.

Karena itu, menjelang Ramadan sekaligus perayaan ulang tahun keenam, Chief Executive Officer Ruparupa.com Teresa Wibowo menjelaskan pihaknya menghadirkan #Funtasix promo kepada para pelanggan. Aneka produk kebutuhan rumah tangga, furnitur, dan gaya hidup bisa ditemukan untuk mendukung kegiatan selama puasa.

Berbagai penawaran menarik untuk berbagai kebutuhan rumah, furnitur, dan gaya hidup dapat dinikmati oleh para pelanggan hingga 8 Mei 2022. Ada cashback hingga Rp1,6 juta, flash sale untuk beragam produk dari Senin sampai Jumat, beragam hadiah menarik untuk top spender, serta voucer diskon belanja dan potongan harga hingga Rp660 ribu dari berbagai unit bisnis Kawan Lama Group seperti ACE, Informa, Toys Kingdom, dan Krisbow.

Chief Marketing Officer Ruparupa.com Budiono Darmawan menuturkan dengan mengusung konsep omnichannel yang menggabungkan pengalaman belanja online yang terhubung dengan jaringan toko offline ritel Kawan Lama Group, pihaknya menyediakan fasilitas Stops (Store Pick-Up Service). Lewat fasilitas ini, pelanggan yang berbelanja di website atau aplikasi seluler dapat mengambil produk yang dibeli di toko kapan saja.

Di samping itu, aplikasi Ruparupa.com mendukung kenyamanan saat berbelanja di toko ritel Kawan Lama Group melalui beragam fasilitas mulai dari Scan and Shop sehingga pelanggan dapat mentransaksikan belanjaannya melalui aplikasi hanya dengan scan barcode produk yang diinginkan. Ada fitur Coba di Ruangan Saya yang memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR) sehingga pelanggan mencoba produk di ruangan secara virtual yang sangat membantu untuk berbelanja produk furnitur.

Terdapat juga Shop The Look yang memudahkan pelanggan memilih barang dengan melihat gambar serta program terbaru Ruparupa.com. Refer and Earn memberikan para pelanggan berkesempatan mendapatkan voucer potongan harga berkali-kali dengan mengajak rekannya mengunduh aplikasi dan belanja di Ruparupa.com. (RO/OL-14)