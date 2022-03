Produsen Furnitur Bika Living Kolaborasi dengan Apartemen Kelas Atas

DALAM bisnis untuk membuat perusahaan tetap tumbuh dan berkembang dilakukan berbagai terobosan salah satu dengan melakukan kolaborasi.

Dengan kolaborasi diharapkan mampu membuka pasar dan meningkatkan omzet penjualan produknya dan sekaligus juag untuk meningkatkan daya kompetisi perusahaan dalam menghadapi persaingan.

Pekan lalu apartemen kelas atas The Residences at The St. Regis Jakarta mengumumkan melakukan kolaborasi eksklusifnya dengan Bika Living, produsen furnitur terkemuka di Indonesia, untuk unit fully-furnished.

Unit yang dilengkapi dengan furnitur dari Bika Living, menampilkan set furniture rumah tangga lengkap mulai dari furnitur hingga gorden dan karpet, lampu, dan aksesori meja, serta lukisan dan artworks.

Bahkan di luar interior finishings, wardrobe, sanitari, dan kitchen cabinetry & appliances sudah termasuk dalam unit tersebut.

Baca juga: Gandeng Investor Malaysia, RA Land Bangun Perumahan MBR

Perlu diketahui bahwa Bika Living didirikan pada tahun 1975. Perusahaan yang awalnya berfokus menciptakan furnitur custom-made bagi para kliennya, kemudian terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Dengan dipimpin Karina Lukminto, Bika Living tetap mempertahankan standar kualitas, integritas dan dedikasi yang tinggi.

Di bawah kepemimpinan Karina, showroom Bika Living lahir dan memberikan nilai lebih dari sekadar menjual produk.

Karina memimpin perusahaan dengan filosofi bahwa furnitur yang outstanding adalah furnitur yang diciptakan melalui desain yang matang dan juga pengerjaan yang detail.

Citra dari brand yang berkualitas, kombinasi kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa adalah key values dari Bika Living.

Karina Lukminto, Director of Bika Living, mengatakan, “Kami bangga telah membangun portofolio klien yang berbobot dengan memastikan kualitas produk kami tercipta dengan standar tertinggi."

"Kolaborasi ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, karena dapat memberikan kualitas layanan kami kepada properti yang remarkable, yaitu The Residences at The St. Regis Jakarta,” jelasnya dalam keterangan pers, Rabu (30/3).

Selama lebih dari empat dekade terakhir, Bika telah menyediakan furnitur, lighting, dan aksesori mewah untuk proyek residensial dan komersial di Indonesia dan di luar negeri.

Selain tetap mengusung custom made furnitur Bika, portofolio brand internasional yang dibawa oleh Bika Living di antaranya Baker Furniture, Saint-Louis, Dimensione Chi Wing Lo, Puitforcat, Lasvit, Bernardaud, Ralph Lauren Home, and Missoni Home.

Dengan rencana selesainya pembangunan pada Juni 2022, unit dengan paket furnitur lengkap dari Bika Living di The Residences at The St. Regis Jakarta.

Furnitur menampilkan koleksi yang dikurasi dengan detail menggunakan material berkualitas tinggi yang menawarkan suasana yang homey dan relaxing.

Unit ini memiliki luas total 355 m2, termasuk 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang belajar, ruang rias, dan dapur kering. Unit dengan desain yang mewah ini merupakan hasil karya inhouse designer Bika Living, Aisyah Ramdhani.

Swanny Hendrarta, Group Head of Sales & Marketing, Rajawali Property Group mengatakan,“Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang kami terima dan kami sangat bangga dengan hasil kolaborasi kami dengan Bika Living."

"Brand St. Regis dikenal memberikan layanan dan pengalaman yang terbaik dan eksklusif di setiap properti mewahnya di seluruh dunia, dan sekarang unit ini menampilkan kualitas high craftsmanship dari Bika Living yang mewujudkan etos dari brand St. Regis," katanya.

"Dengan reputasi mereka yang sangat baik selama 47 tahun ini memantapkan komitmen kami untuk berkolaborasi dengan Bika Living,” ujar Swanny. (RO/OL-09)