Tunaiku Menjadi Digital Financial Brand Terpopuler di Kalangan Milenial

PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank), bank digital pure-play pertama dan satu-satunya di Indonesia, kembali membuktikan diri sebagai pilihan milenial dengan mendapatkan penghargaan Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award 2022. Produk unggulan Amar Bank, Tunaiku (platform pinjaman digital), berhasil meraih penghargaan Millennial's Popular Digital Brand dalam kategori E-Loan selama tiga tahun berturut-turut.

"Suatu kehormatan untuk mendapatkan penghargaan sebagai digital financial brand terpopuler selama tiga kali berturut-turut yang dipilih oleh kaum milenial, karena ini memvalidasi kontribusi dan dampak sosial Tunaiku,” ungkap Presiden Direktur Amar Bank, Vishal Tulsian, dalam keterangan resmi, Rabu (30/3).

Berdasarkan data Brand Study & Research yang dilakukan Kantar, 67% milenial Indonesia (25-40 tahun) mengetahui Tunaiku. Hal ini juga didukung oleh data nasabah Tunaiku yang menunjukkan 37,4% nasabah berusia 21-30 tahun dan 40,4% nasabah berusia 31-40 tahun. Artinya, mayoritas nasabah Tunaiku adalah kaum milenial, dibandingkan dengan mereka yang berusia 41-50 (18,2%) dan 51-60 (3,8%).

Milenial yang saat ini berada di usia produktif juga terkena dampak dari pandemi. Berdasarkan survei Situasi Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2021 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 9,10 juta orang dan meningkat sekitar 350.000 orang dibandingkan Februari 2021 (8,75 juta orang).

Selain kehilangan pekerjaan, hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dan Zigi juga menunjukkan bahwa meski 40% responden menabung untuk dana darurat, 56,5% responden milenial dan gen Z menyatakan bahwa tabungan mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan .

Pemenang Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials' Choice) 2022 ditentukan melalui studi popularitas, yang didasarkan pada pemahaman dan apresiasi anak muda milenial Indonesia. Respondennya adalah mereka yang berusia 22 hingga 39 tahun pada Januari 2022.

Tunaiku secara konsisten terpilih sebagai favorit milenial, terbukti dengan total 6 penghargaan pilihan milenial dalam empat tahun terakhir. Selain dari ketiga penghargaan Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award, in Millennials Popular Digital Brand dalam: kategori E-loan pada tahun 2020, 2021 dan 2022, Tunaiku juga memenangkan Indonesia Financial Awards 2019 (Millennials Choice) - Brand Awareness untuk kategori Fintech untuk tiga tahun 2019, 2020 dan 2021.

"Sejak tahun 2020 hingga 2022, Tunaiku secara berturut-turut terpilih dalam Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials' Choice) yang digelar The Iconomics dan berkali-kali meraih penghargaan bergengsi dari kami," ucap Founder & CEO The Iconomics Founder & CEO of The Iconomics, Bram S. Putro

Melihat rekam jejak tersebut, kata dia, pihaknya melihat Tunaiku sebagai salah satu fintech pinjaman digital yang mampu memenangkan hati para milenial, sehingga mereka memiliki persepsi yang baik terhadap Tunaiku. "Berdasarkan riset The Iconomics Research, Tunaiku dikenal sebagai salah satu platform pinjaman digital paling terkenal dan terpercaya oleh generasi milenial," lanjutnya .

Tunaiku memberikan pinjaman tanpa agunan (KTA) kepada perorangan dan UMKM (usaha mikro dan menengah) yang diproses dan disetujui dalam waktu 24 jam dengan memanfaatkan teknologi big data dan predictive analytics.

Tunaiku telah diunduh lebih dari 9 juta kali, dan menyalurkan lebih dari 800.000 pinjaman. Sejak diluncurkan pada 2014, Tunaiku telah menyalurkan lebih dari Rp 6,6 triliun kepada masyarakat dan pengusaha mikro, yang sebagian besar tidak memiliki rekening bank (unbanked) dan kurang terlayani perbankan (underserved). (RO/E-3)