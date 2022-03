Muda Wajib Catat Keuangan

PEMAHAMAN perencanaan keuangan masih menjadi hal yang perlu ditingkatkan pada kalangan muda. Media Indonesia bersama tiga platform Fintech P2P Lending, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, dan Modal Nasional bekerja sama menyelenggarakan Webinar Global Money Week yang bertema, Build Your Future, Be Smart About Money, pada Sabtu (26/3).



Reni, salah seorang mahasiswa

yang mengikuti webinar ini mengakui pengelolaan keuangan yang dilakukan olehnya belum dilakukan secara baik sehingga uang saku yang didapatkannya habis tanpa dia sadari.



“Uang saku saya biasa habis masuk minggu ketiga. Padahal, sudah menyusun atau mengatur jajan buat bulanan, tapi sebelum satu bulan udah habis. Enggak tahu ke mana uang itu habisnya,” kata Reni dalam acara Obrolan Pintar (OP) bertema Build Your Future, Be Smart About Money di kanal Youtube Media donesia, Sabtu (26/3) yang disponsori oleh Pinjam Yuk, Pinjam Duit, dan Modal Nasional.



Menanggapi hal tersebut, QWP Financial Planner, Insurance

Consultant, Entrepreneur,

Robert Agustinus memberikan beberapa tips yang dapat dilakukan kaum muda untuk mengelola keuangan dengan bijak. Pertama, pencatatan pemasukan dan pengeluaran menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengelola keuangan. “Ini memang kebiasaan,

jadi harus dibiasakan sejak

dini,” kata Robert.



Idealnya pemasukan harus

lebih besar jika dibandingkan

dengan pengeluaran. Jika terjadi hal sebaliknya, kaum muda dapat memperkecil pengeluaran atau memperbesar pemasukan agar menghindari ketimpangan.



Dia pun memberikan tips bagi kaum muda untuk melakukan beberapa hal yang dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan mereka. “Untuk yang masih berusia 20 tahun, perbanyak eksplorasi kemampuan. Jangan terlalu takut mencoba hal baru. Kita juga bisa bangun networking seluas-luasnya,” ujar Robert.



Hal yang tak kalah penting ialah melakukan investasi. Melek investasi untuk dilakukan dan tidak ditundatunda lagi. (Des/E-1)