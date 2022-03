Wapres: Kemitraan di Sektor Pertanian Terbukti Tingkatkan Produktivitas Petani

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan kehadiran mitra usaha terbukti meningkatkan produktivitas penghasilan petani. Mitra usaha dinilai bisa menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

“Dan pola kemitraan ini selayaknya juga dikembangkan di wilayah lain guna mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ma’ruf pada acara Panen Pisang dalam rangka Program Pengembangan Holtikultura Berorientasi Ekspor di Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (30/3).

Ma’ruf menjelaskan, bagi petani, kemitraan dapat mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. “Sementara itu, perusahaan juga akan memperoleh persediaan bahan baku yang berkualitas,” ujarnya.

Ma’ruf mencontohkan konsep Creating Shared Value (CSV) yang diterapkan dalam program ini. perusahaan dituntut untuk perusahaan memainkan peran ganda, yaitu menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial. Salah satu bentuk CSV adalah menjadi mitra bagi petani. “Di Kabupaten Tanggamus program ini telah meningkatkan pendapatan petani pisang hingga Rp4,1 juta per hektar per program,” jelasnya.

Dirinya berharap kemitraan ini menjadi program pemerintah sekaligus juga untuk menghindarkan terjadinya perpindahan masyarakat urbanisasi ke kota-kota. “Tetapi memang desa juga harus menarik. Istilah yang sering diucapkan orang, tinggal di desa, rezekinya rezeki kota, kemudian bisnisnya bisnis mendunia,” tegasnya. (OL-6)