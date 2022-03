Banyak Investasi Bodong, IABA Imbau Masyarakat Berhati-hati

SEIRING perkembangan jaman, saat ini semakin banyak tawaran untuk berinvestasi bagi masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau untuk berhati-hati sebelum berinvestasi, sebab tidak sedikit investasi itu fiktif belaka alias bodong.

Berangkat dari situ, Indonesian Association of British Alumni (IABA) menyelenggarakan acara IABA Workshop & Talks: NFT as Future of Investment? di Kopi Nalar secara hybrid pada akhir pekan lalu. IABA NFT Workshop & Talks merupakan bentuk kontribusi IABA untuk memberikan edukasi kepada anggota IABA dan juga masyarakat mengenai NFT yang menjadi tren baru di bidang investasi digital. Non-Fungible Token atau yang biasa disebut NFT yang saat ini banyak diperbincangkan di sosial media membuat dunia investasi di Indonesia kembali ramai.

“NFT workshop dan talk show kali ini menghadirkan Gilang Nur Rahman (CMO Everidea), Rob Raffael Kardinal (Ketua Umum ICCA), dan Ryan Haroen (Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Pusat terpilih) sebagai narasumber. Selama sesi talk show berlangsung, diskusi berjalan dengan sangat apik ya. Hal tersebut dikarenakan para narasumber saling bertukar cerita dan sudut pandang mengenai NFT,” ujar Muhammad Bagus Pratomo selaku ketua pelaksana acara IABA NFT Workshop and Talks dalam siaran persnya, Selasa (29/3).

“Sebagai organisasi resmi alumni UK, IABA memiliki database yang diperbarui secara berkala. Saat ini, 70% dari anggota IABA merupakan generasi milenial dan gen z. Dalam berinvestasi, generasi muda ini termasuk berani dalam mengambil instrument investasi yang beresiko tinggi. Harapannya, dengan adanya acara ini, generasi muda dapat mempelajari NFT sebagai salah satu instrumen investasi. Terlebih lagi, bukan hanya untuk investasi, semoga acara ini dapat membuka wawasan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk mendapatkan mata pencaharian baru di era pandemi,” ucap Presiden IABA periode 2021-2024, Redha Bhawika Putra. (RO/A-1)