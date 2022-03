AXA Financial dan Good Doctor Hadirkan Solusi Perlindungan Kesehatan Simpel

AXA Financial Indonesia bekerja sama dengan Good Doctor Technology Indonesia (Good Doctor) secara resmi meluncurkan Asuransi AXA Good Health, sebuah solusi perlindungan kesehatan yang simpel dan terjangkau.

Asuransi AXA Good Health hadir dengan tiga pilihan solusi perlindungan kesehatan yaitu manfaat rawat jalan, rawat inap, serta kombinasi rawat jalan dan rawat inap.

“Sejalan dengan komitmen kami dalam bertindak untuk kemajuan insan manusia dengan melindungi hal terpenting, AXA Financial Indonesia memperkuat kerja sama dengan Good Doctor Technology Indonesia," kata Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, dalam keterangan pers, Selasa (29/3)

Good Doctor Technology Indonesia sebagai mitra layanan kesehatan digital dan juga alternatif jalur distribusi dalam menyediakan asuransi kesehatan.

"Dengan kekuatan yang dimiliki, AXA Financial Indonesia bersama dengan Good Doctor Technology Indonesia berkomitmen untuk berinovasi dan berfokus dalam memberikan nilai lebih bagi nasabah," jelasnya.

"Dengan menghadirkan solusi perlindungan kesehatan Asuransi AXA Good Health yang memberikan manfaat perlindungan kesehatan yang fleksibel, terjangkau, dan yang pertama di pasar di Indonesia," kata Niharika.

"Produk ini dipasarkan melalui aplikasi Good Doctor dan diharapkan dapat memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan,” tuturnya.

Gaya hidup saat ini yang mengutamakan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan menjadikan teknologi digital sebagai salah satu jawaban dari kebutuhan masyarakat.

Hal ini menuntut AXA Financial Indonesia sebagai penyedia perlindungan dan juga sebagai mitra bagi nasabah kami, untuk terus berinovasi menghadirkan solusi perlindungan kesehatan dengan ekosistem kesehatan digital yang terintegrasi.

Perlindungan bagi nasabah dimulai dari ujung jari melalui layanan telekonsultasi digital serta rujukan di ribuan Rumah Sakit rekanan di seluruh Indonesia.

Peluncuran produk revolusioner ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan antara AXA Financial Indonesia dan Good Doctor untuk berkolaborasi dan memberikan solusi berbasis teknologi bernilai tinggibagi lebih banyak masyarakat Indonesia.

“Kolaborasi yang sangat strategis dengan AXA Financial Indonesia melambangkan komitmen bersama kami untuk menjadi komponen utama ekosistem kesehatan Indonesia yang berkembang pesat," ujar Danu Wicaksana, Managing Director Good Doctor Technology Indonesia.

"Kami berupaya untuk terus memberikan solusi kesehatan yang tepatwaktu dan layanan produk end-to-end berbasis digital dengan harga terjangkau dan proses yang mudah sehingga masyarakat dapat memperoleh ketenangan pikiran,” jelas Danu.

“Menyadari kebutuhan masyarakat saat ini akan perlindungan kesehatan baik secara online ataupun offline, Asuransi AXA Good Health menawarkan pilihan manfaat rawat jalan, termasuk untuk dokter spesialis, yang dapat dilakukan melalui telekonsultasi maupun tatap muka," ujar Yudhistira Dharmawata, Chief of Proposition and Alternate Distribution AXA Financial Indonesia.

"Dengan manfaat telekonsultasi maka nasabah dapat berkonsultasi dengan dokter 24 jam dalam seminggu dengan pilihan dokter yangberagam," jelasnya.

"Selain itu, nasabah juga dapat memilih plan manfaat santunan rawat inap yang akan memberikan santunan hingga Rp 1 Juta per hari secara cashless ketika nasabah harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit," kata Yudhistira.

Ia menegaskan bahwa asuransi AXA Good Health merupakan solusi kesehatan digital terintegrasi dan menyeluruh yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki asuransi kesehatan dengan premi yang sangat terjangkau.

"Selain itu, menawarkan manfaat yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan dengan proses yang mudah," tutur Yudhistira. (RO/OL-09)