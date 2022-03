Pantauan Ikappi, Harga Minyak Goreng Hingga Telur Masih Naik

IKATAN Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat harga beberapa komoditas pangan masih mengalami lonjakan jelang Ramadan.

Mulai dari bawang putih, daging ayam, telur, gula pasir, minyak goreng, hingga daging sapi. "Beberapa komoditas tersebut agak sulit ditahan untuk tidak naik," Wakil Sekjen Kebijakan Publik Ikappi Teguh Stiawan dalam keterangan resmi, Selasa (29/3).

Dia menyoroti faktor kenaikan harga pangan, seperti minyak goreng curah dan gula pasir, yang disebabkan penurunan distribusi. Minyak goreng curah yang biasanya per minggu dikirim 3-4 kali, namun saat ini hanya dikirim 2 kali.

"Sedangkan gula mengalami penurunan distribusi hingga 40%," ungkap Teguh.

Ikappi menyatakan harga minyak goreng curah di pasaran berkisar Rp19-20 ribu per liter. Lalu, gula pasir tembus di kisaran Rp15 ribuan per kg.

Komoditas lain, seperti bawang putih, ayam dan telur, juga mengalami lonjakam permintaan sekitar 30%. Harga rata-rata bawang putih naik dari Rp33.000 per kg menjadi Rp33.900 per kg.

"Daging ayam dari Rp38 ribu per ekor, naik menjadi Rp39 ribu per ekor. Telur ayam dari Rp25 ribu per kg naik menjadi 25.500. Sedangkan daging naik menjadi Rp141 ribu per kg," jelasnya.

Pihaknya menilai beberapa komoditas tersebut penting untuk dijaga stabilitas harga maupun stok ketka Ramadan. Sebab, biasanya permintaan sejumlah stok pangan melambung hingga 50%.(OL-11)