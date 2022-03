Adaptasi di Era Pascapandemi dan Digital, Krakatau Sarana Properti Luncurkan Tata Nilai Baru 

PANDEMI Covid-19 dan era digitalisasi yang terjadi bersamaan, membuat perusahaan harus lebih tangkas (agile) dalam merespons setiap perubahan yang cepat di masyarakat. Hal itu pun menjadi perhatian PT Krakatau Sarana Properti (KSP), anak usaha Krakatau Steel yang bergerak di bidang properti dan pengelolaan pergudangan.

Direktur Utama KSP Ridi Djajakusuma mengatakan, untuk merespons cepatnya perubahan itu, pihaknya menerapkan tata nilai baru, yaitu JUARA yang merupakan akronim dari jujur, unggung, akuntabel, responsif, dan amanah.

"KSP harus menjadi perusahaan properti nasional terkemuka dengan menyediakan properti industri, komersial, hunian dan infrastruktur terkait yang memberikan solusi bagi investor, pelanggan serta pihak-pihak terkait lainnya. KSP harus menjadi the winning team dan bisa mensinkronisasikan setiap lini usaha kita dengan baik," kata Ridi dalam Rapat Kerja Rencana Anggaran Perusahaan (RKAP) KSP 2022, yang mengambil tema "Corporate Transformation Through New Corporate Culture" di Hotel Phoenix, Yogyakarta, Senin (28/3).

Ridi menambahkan, dengan tantangan situasi pandemi saat ini dan juga era digitalisasi yang modern, diharapkan kedepannya KSP bisa beradaptasi serta memberikan kontribusi yang nyata lagi kepada PT.Krakatau Steel sebagai induk perusahaan dan tentunya sumbangsih pendapatan untuk Negara.

Ia menegaskan, sebagai anak usaha baru dari sub holding infrastruktur dari Krakatau Steel yang dibentuk setahun lalu (sebelumnya bernama KIEC), ia ingin adanya revolusi yang positif di perusahaan KSP melalui perubahan.

"Membuat perubahan itu sudah pasti tidak nyaman. Jika dalam setiap unit bisnis KSP kita punya ide dan ide itu bagus, just do it untuk dilaksanakan. Saya percaya bahwa proses nantinya tidak akan menghianati hasil," imbuhnya lagi.

Dalam laporan keuangan yang dipaparkan, KSP diproyeksikan akan mendapatkan laba bersih senilai Rp77 miliar dalam waktu setahun kedepan lewat Indusrial estate, persewaan lahan, penjualan lahan pergudangan, hotel, sport center, water world serta pendapatan lainnya. Namun Ridi berharap kepada seluruh leader agar target bisnis bukan merupakan suatu beban, melainkan amanah yang wajib untuk diperjuangkan untuk Negara.

"Dipilihnya tempat RKAP di Hotel Phoneix Hotel ini bukan tanpa sebab tanpa alasan. Sebab diruangan ini sangat bersejarah, dimana dari tempat ini Bung Karno pernah berkantor untuk membawa Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Merdeka. Semoga RKAP pertama KSP ini sekaligus menjadi sejarah untuk kita bersama, agar perubahan iklim kerja KSP kedepan bisa berdampak positif dan dapat dicontoh oleh perusahaan pelat merah lainnya. KSP harus Juara dan memberikan dampak nyata untuk Cilegon dan Indonesia kedepan," pungkas Ridi Djajakusuma. (RO/OL-7)