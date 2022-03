Komit Lakukan Inovasi dan Transparansi, Askrindo Raih 2 Penghargaan GCG

TRANSPARANSI dan akuntabilita sangat penting bagi sebuah perusahaan agar bisa dipercaya publik. Hal itulah yang terus dilakukan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Hasilnya, mereka berhasil meraih dua penghargaan bergengsi guna meningkatkan citra bisnis perusahaan yakni penghargaan GCG Terbaik dari BUMN Track dan The Best Marketing for SEO’s Company dari Economic Review.

Menurut Direktur Kepatuhan, SDM dan Manajemen Risiko Askrindo, Kun Wahyu Wardana fokus utama dalam menerapkan GCG adalah bagaimana suatu perusahaan dapat menjalankan kontrol internal yang baik dan didukung dengan transparansi serta akuntabilitas yang sejalan dengan digitalisasi. Melalui tata kelola yang baik perusahaan akan selalu melakukan inovasi guna memberikan kinerja terbaik dan membangun citra yang positif di mata masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa Askrindo sebagai perusahaan asuransi yang telah berhasil melakukan monitoring kepatuhan bisnis, sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud guna mendorong budaya perusahaan yang sehat dan akuntabel,” ujar Kun.

Kun menyatakan Askrindo telah berkomitmen dalam penerapan GCG, karena dianggap penting dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Ia pun menambahkan bahwa Askrindo telah melakukan assessment dan bekerjasama dengan lembaga independen untuk mengukur atau menilai implementasi GCG, melalui review dokumen, kuesioner, wawancara dengan pemimpin perusahaan, dan observasi lapangan. Selain itu Askrindo telah memiliki saluran pengaduan yaitu Whistle Blowing System (WBS) yang dapat digunakan oleh karyawan Askrindo maupun masyarakat untuk melaporkan indikasi perbuatan atau pelanggaran dilingkungan korporasi.

Pada kesempatan yang berbeda Askrindo juga diberikan penghargaan The Best Marketing for SEO’s Company dari Economic Review. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak semangat bagi Askrindo. Kedepannya, Askrindo akan terus melihat tuntutan - tuntutan pasar agar terus melakukan inovasi serta akan terus bertransformasi di era digitalisasi seperti saat ini.

Penghargaan yang diterima Askrindo ini tentunya tidak lepas dari support seluruh stakeholder serta nasabah setia yang menggunakan jasa Askrindo. "Kami akan mempertahankan apa yang telah banyak didapatkan dan serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat," ujarnya. (RO/A-1)