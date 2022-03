Teman Belum Transfer Patungan? Ikutin Trik Yuki Kato dan Febby Rastanty Buat Ngingetin Teman

SIAPA sih, yang enggak suka punya teman suportif dan selalu ada? Begitu juga dengan dua aktris cantik, Febby Rastanty dan Yuki Kato, yang merasa senang banget bisa dekat dengan satu sama lain hingga sekarang. Tak hanya jadi teman curhat, pada acara ShopeePay, Rabu (18/3), Febby dan Yuki juga bercerita bahwa keduanya saling mendukung produktivitas satu sama lain, termasuk mengingatkan untuk rajin buat konten di media sosial supaya bisa menghasilkan cuan tambahan.



Mereka juga mengaku ada banyak hal yang dilakukan agar bisa makin lengket satu sama lain. Mulai dari rajin kirim video lucu dan meme di group chat, liburan bareng, hingga menghabiskan hari bersama di rumah.



Pada kesempatan tersebut, Yuki dan Febby juga bercerita tentang keunikan masing-masing yang enggak kalah seru. Di mata Yuki, Febby adalah tipe si pembuat konten. Kapan pun dan di mana pun selalu siap mengabadikan momen untuk dijadikan konten media sosial. Lebih lanjut, Febby juga membongkar keunikan Yuki yang ternyata pelor (mudah tidur) dan selalu menjadi orang terakhir yang transfer kalau ada urusan patungan.

“Misalnya, pas liburan kemarin, kita biasanya ditombokin dulu nih sama satu orang buat bayar ini-itu biar gampang dan cepat baru kita bagi-bagi. Nah, tapi kalau Yuki, ya, dia itu paling malas yang namanya transfer, apalagi kalau udah beda bank,” ujar Febby.



Punya teman yang malas transfer mirip Yuki Kato? Febby dan Yuki punya cara yang berbeda, nih, untuk mengingatkan teman kamu membayar patungan tanpa takut harus merusak pertemanan.



Beri sindiran maut ala Febby Rastanty

Rasa sungkan terkadang menjadi penghalang kita untuk mengingatkan teman bayar patungan. Kamu bisa mencoba sindiran maut ala Febby agar teman kamu ingat untuk urusan uang, lho! "Kalau aku biasanya, 'Yuk, aku dapat notifikasi transfer dari bank nih, itu lo bukan?' Jadi itu kaya mengingatkan secara halus, kesannya dia sudah bayar. Padahal aku, sih, (tujuannya) mau mengingatkan," ujar Febby pada acara webinar ShopeePay Jumat lalu.



Sindiran halus semacam itu bisa menjadi inspirasi, nih, buat mengingatkan teman kamu yang belum bayar patungan.



Jurus ala Yuki Kato: to the point tanpa basa-basi

Meskipun Yuki biasanya menjadi orang terakhir yang transfer patungan di geng-nya, Yuki juga ternyata punya jurus tersendiri, nih, untuk mengingatkan teman yang belum transfer patungan. Berbeda dengan Febby, Yuki memilih untuk mengingatkan secara terus terang.

''Aku simpel saja, sih, tinggal bilang, 'eh sorry banget, kemarin, tuh, yang kita makan, lo udah bayar atau belum?' Karena kan memang harus bayar," jelas Yuki pada acara yang sama.



Cara ini cocok banget untuk teman kamu yang enggak peka menangkap kode pengingat.



Yuki juga menambahkan, alasannya suka malas transfer adalah karena tidak mau ribet untuk transfer ke banyak orang kena biaya admin karena transfer ke beda bank. Hal tersebut kemudian membuatnya lebih suka mengumpulkan dulu beberapa patungannya kemudian membayar sekaligus di akhir. Jika kamu memiliki teman yang mirip Yuki, kamu bisa memperkenalkan fitur terbaru Transfer ke Bank dari ShopeePay.



Tidak perlu pusing, fitur ini memberikan kemudahan kepada para pengguna agar bisa melakukan transfer tanpa biaya admin dan tanpa batas kuota harian. Fitur terbaru ini juga disambut baik oleh Febby dan Yuki yang mengatakan ini adalah solusi untuk orang-orang yang malas transfer seperti Yuki.



“Karena masalah nominal dan angka kan bisa merusak hubungan yang ada ya, jadi fitur ini bisa banget ngebantu jadi lebih produktif juga ya. Jadi, tambah ikhlas gitu (untuk bayar patungan) gak ada biaya admin,” imbuh Yuki.



Nah, kalau kamu akan coba menggunakan tips yang mana, nih? Cara Febby atau Yuki? Cek laman ini untuk cari tahu lebih lanjut tentang fitur Transfer ke Bank dari ShopeePay.



Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay. (RO/OL-10)