IMF Puji Indonesia bisa Jaga Pemulihan, Rektor UI : Karena Ditopang Kelas Menengah

Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi, didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat, serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh.

Dalam laporan yang berbeda, Sekretaris Jenderal Organisasi ekonomi internasional atau Organization of Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, dalam laporan Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2022: Financing Sustainable Recovery from Covid-19, menyebut PDB Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 5,2% pada tahun 2022, diikuti oleh ekspansi sebesar 5,1% pada tahun 2023.

"Perbaikan bertahap dalam konsumsi rumah tangga, yang menyumbang hampir 60% dari PDB, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pada tahun 2022," kata Cormann, Rabu, (23/3).

Stimulus fiskal diharapkan dapat membantu dalam mendukung permintaan domestik Indonesia yang tertekan. Total pengeluaran dalam anggaran 2022 yang disetujui sekitar US$ 190,4 miliar, yang 0,6% lebih tinggi dari perkiraan pengeluaran pada tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan negara yang kekuatan ekonominya berasal dari konsumsi domestik, memang akan lebih stabil dibandingkan negara-negara maju yang ekonominya ditopang oleh perdagangan internasional.

"Setengah dari total penduduk Indonesia merupakan kelas menengah. Sehingga ketika ada kekacauan di dunia, mereka menjadi penopang perekonomian domestik," kata Ari saat dihubungi, Rabu (23/3).

Konsumsi domestik salah satunya berasal dari belanja perjalanan domestik atas nama aktualisasi diri, yang dia yakini bisa menjadi sumber pertumbuhan dan memberi dampak kepada UMKM.

Sedangkan untuk kasus naiknya harga komoditas akibat konflik geopolitik dan terhambatnya rantai pasok bahan pangan dan energi, menurut Ari ini saatnya menggerakkan subsitusi sumber energi dan pangan lokal. Terlebih Indonesia memiliki lebih banyak ruang untuk subsitusi produk. Kenaikan harga di internasional sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak dimulainya pemulihan ekonomi dunia, sebelum konflik Ukraina Rusia terjadi.

Dia memberi contoh, sebelumnya terpapar globalisasi penggunaan minyak kelapa sawit, sebenarnya Indonesia pun telah memakai minyak nabati lokal lain seperti minyak kelapa dan minyak jagung. Sehingga ini saatnya mengembangkan teknologi sektor pertanian yang selama ini tersingkirkan oleh harga minyak kelapa sawit perkebunan yang murah, serta impor pangan kedelai yang harganya lebih murah.

"Dengan tren deglobalisasi, sebenarnya ini memunculkan kesempatan untuk kembali melihat lagi pengembangan pertanian pangan lokal, di saat harga impor bahan komoditas pangan sedang mahal," kata Ari.

Semenentara untuk sumber energi minyak mentah sebagai bahan bakar, dia akui proses transisi untuk peralihan ke energi listriknya masih akan memakan waktu lama. Namun hal ini bukan tidak mungkin. Dia mencontohkan, untuk jangka pendek, transportasi massal menjadi kunci untuk langkah awal transisi kepada kendaraan listrik.

"Ini mengubah term of trade, yaitu dari harga perdagangan internasional yang tadinya tidak memungkinkan produk lokal untuk berkembang karena fenomena globalisasi yang efisien, sehingga produk impor murah, sekarang berubah menjadi mahal karena berbagai konflik yang terjadi di perdagangan internasional," kata Ari. (Try/E-1)