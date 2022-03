Topping Off sesuai Target, Apartemen The Parc Berikan Promo

APARTEMEN The Parc SouthCity telah memasuki tahap topping off yang menandakan pembangunan apartemen tersebut telah mencapai tahap finishing (penyelesaian konstruksi). Tahapan ini sesuai dengan target awal pengembang SouthCity. Promo topping off pun diberikan.

Direktur SouthCity, Peony Tang, menjelaskan The Parc berada di dalam kawasan superblok SouthCity dengan luasan 57 hektare yang berlokasi di antara Pondok Cabe dengan Cinere. The Parc terdiri dari tiga tower (Summer, Spring, dan Autumn Tower) dengan total 1.701 unit yang terdiri dari tipe Studio (22,6 m2), tipe 1 Kamar Tidur (30,0-37,5 m2), dan tipe 2 Kamar Tidur (46,6 m2). Sebagai informasi, apartemen dijadwalkan memasuki tahap serah terima unit pada kuartal IV tahun depan.

"Pandemi covid-19 yang sempat mengguncang perekonomian Indonesia tidak menyurutkan langkah kami untuk terus menyelesaikan pembangunan dan tidak ada penundaan apapun dalam rencana pembangunan tersebut. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan seluruh konsumen dan menyelesaikan pembangunan tepat waktu," ungkap Peony Tang saat prosesi topping off, Selasa (22/3), di Tangerang Selatan bersama para direksi beserta perwakilan dari PT Totalindo Eka Persada Tbk selaku main contractor, para subkontraktor, dan konsultan yang bersinergi dalam pembangunan apartemen The Parc.

Selain itu mengantisipasi dinamika pasar saat ini, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya ia meluncurkan program promo spesial topping off yang memberikan kemudahan pembelian dan kepemilikan The Parc. "Memasuki awal tahun ini, kami menawarkan promo Topping Off. Pembeli dapat mencicil apartemen hingga 120x tanpa bank, pasti disetujui, dan unit terbatas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hal ini diharapkan menjadi jawaban bagi calon konsumen untuk memiliki hunian apartemen milenial dengan memberikan kemudahaan cara bayar yang relatif lebih panjang serta terjangkau tanpa harus melalui proses bank," ungkap Stevie Faverius Jaya selaku Associate Director of Business Development, Marketing & Sales SouthCity.

Peony menambahkan, salah satu faktor kesuksesan pembangunan konstruksi apartemen tersebut yaitu penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat di area proyek. Selama pandemi banyak sekali tantangan yang harus dihadapi pengembang dan kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan proyek. Namun, tantangan ini tidak menyurutkan semangat dan komitmen untuk tetap menghadirkan unit-unit hunian berkualitas kepada konsumen tepat waktu. "Kami optimistis target tersebut akan tercapai. Apalagi di 2022 industri properti diprediksi kembali bangkit," ujar dia.

Menurut data survei Property Outlook 2022 Knight Frank Indonesia, residensial memang dinilai akan menjadi best performer di tahun ini oleh 57% responden. Pemulihan sektor ini pun diperkirakan rebound perlahan, diikuti sektor industri dan logistik yang akan memulih menurut 54% responden Knight Frank. Menurut Peony, bagi para investor, properti menjadi pilihan paling menjanjikan dan investasi paling aman sebagai instrumen investasi dibandingkan investasi lainnya di masa ini. "Dari nilai sewa saja, dengan berinvestasi properti, para investor dapat memperoleh keuntungan dari rental yield sebesar 5% per tahun. Deposito bank saat ini hanya 2,5%-3% dan pajak atas bunga mencapai 20%," kata dia.

"Memiliki hunian di dalam kawasan superblok SouthCity memberikan banyak kelebihan. Apalagi The Parc dikembangkan sebagai hunian berkonsep coliving yang mengedepankan kenyamanan, kebersamaan, dan keindahan bagi para penghuninya. Dengan diusungnya konsep coliving, The Parc terinspirasi untuk mengembangkan lima aspek keunggulan bagi penghuninya, mulai dari fasilitas, lokasi, transportasi, teknologi dan kawasan," kata Peony Tang. The Parc memiliki fasilitas yang lengkap antara lain coworking space, gym, Olympic-sized swimming pool, multifunction room, lobby, kids pool, lounge, club house, garden, CCTV, private access dan basement parking. Selain itu, terdapat fasilitas pendukung berupa jogging track dan badminton court.

Dengan berbagai pembangunan infrastruktur jalan tol di kawasan SouthCity, penghuni The Parc dapat menjangkau Gerbang Tol Cinere dalam 5 menit, Gerbang Tol Brigif dalam 8 menit, dan Gerbang Tol RE Martadinata dalam 8 menit juga. Selain itu, penghuni The Parc dapat menuju ke SCBD dalam waktu 35 menit, ke UI 35 menit, dan ke TB Simatupang 20 menit.

Akses transportasi yang dimiliki apartemen itu antara lain halte TransJakarta yang menghubungkan SouthCity-Kuningan, SouthCity-Lebak Bulus, dan sarana shuttle bus gratis bagi penghuni dengan destinasi TB Simatupang dan Universitas Indonesia (UI). Fasilitas ini akan sangat membantu mobilitas penghuni untuk mencapai titik-titik penting di Jakarta Selatan dan Depok. Selain halte di dalam SouthCity, terdapat Halte TransJakarta Ciputat (7,2 km) dan Halte TransJakarta Pondok Cabe yang berjarak kurang lebih 10 menit berkendara. Untuk pengguna kereta, bisa menempuh waktu 20 menit dari Stasiun MRT Lebak Bulus. (RO/OL-14)