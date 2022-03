Eastspring Gandeng BCA Bimbing Orangtua Ajarkan Keuangan kepada Anak

STUDI perdana Asia Money Parenting yang dilakukan Eastspring Investments kepada 10.000 orangtua di sembilan pasar Asia mengeksplorasi cara mereka mendidik anak tentang tanggung jawab finansial mulai dari persepsi, kebiasaan, pengetahuan, bersikap, dan pemahaman tentang keuangan. Dari hasil studi itu, PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia) mengampanyekan kembali #MoneyParenting Do it Right Together. Kampanye ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman orangtua dalam mendidik sikap dan keyakinan mengenai keuangan kepada anaknya.

Kampanye yang telah diluncurkan pada November 2020 itu sejalan dan mendukung program literasi keuangan yang juga dikampanyekan oleh OJK. Harapannya, orangtua memberikan pendidikan keuangan sejak dini agar dapat menanamkan kebiasaan keuangan yang baik dan bisa mengambil keputusan keuangan yang bijak dan di masa depan.

Guna mewujudkan keberhasilan #MoneyParenting, para orangtua juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait finansial yang cukup baik untuk diteruskan kepada anak-anak mereka. Eastspring Indonesia berkolaborasi dengan BCA dalam acara Wealth Inspiration Webinar Money Parenting yang bertemakan Pentingnya Edukasi Keuangan Sejak Dini mengundang narasumber Natasha Dewanti, artis dan pemain sinetron di salah satu TV swasta nasional, untuk berbincang mengenai Money Parenting melalui Webinar di BCA Expoversary Online pada 23 Maret 2022 sebagai upaya mendorong literasi keuangan agar orangtua dapat mengajarkan anak-anak memahami dasar keuangan mulai dari cara menghasilkan (earn), menabung (save), membelanjakan (spend), memberi (donate), hingga berinvestasi untuk persiapan masa depan mereka.

Presiden Direktur Eastspring Indonesia, Alan J Tangkas Darmawan, mengatakan pihaknya berharap kampanye #MoneyParenting bisa membimbing para orangtua dengan kepercayaan diri agar lebih paham cara melatih anak dalam mengelola keuangan yang sukses. "Melalui inisiatif ini, kami ingin membantu para orangtua memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya nilai uang kepada anak-anak, karena kami percaya orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan dan sikap anak sehari–hari yang dapat membantu anak-anak membuat keputusan finansial yang lebih baik saat mereka dewasa nanti."

Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) senantiasa hadir untuk nasabah dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh dan relevan. Kali ini sebagai bagian rangkaian edukasi investasi kepada nasabah khususnya para orangtua, BCA bersama dengan Eastspring Indonesia memberikan tips dalam memberikan inspirasi dan mempersiapkan masa depan anak dan keluarga. "Kami berharap kolaborasi BCA dengan Eastspring Indonesia dapat bermanfaat bagi nasabah," ungkap Ugahary Yovvy Chandra, Senior Executive Vice President Wealth Management BCA.

Hasil survei Asia Money Parenting juga menyebutkan sebanyak 30% orangtua Indonesia meyakini bahwa anak harus belajar menggunakan uang ketika usia mereka masih di bawah 6 tahun. Kemudian 32% lain percaya bahwa anak harus belajar mengelola uang ketika mereka berusia antara 7 dan 10 tahun. Dari sana disimpulkan tahapan money parenting anak sesuai usia, yakni 3-6 tahun mengenalkan konsep uang, 7-9 tahun memberi pemahaman akan nilai dari suatu barang, 10-12 tahun mengenalkan konsep menghasilkan (earn), menabung (save) dan membelanjakan (spend), serta 13 tahun ke atas mendorong anak mulai belajar mandiri untuk mengelola uang sendiri.

Alan juga menambahkan pihaknya memahami bahwa anak-anak mulai membentuk kebiasaan finansial sejak usia 3 tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pemahaman dasar mengenai keuangan sejak usia tersebut demi mengajarkan anak agar lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan di masa depan.

Baca juga: EBT Prospek Cerah, Obligasi Tamaris Hydro Oversubscribed

Selain melalui edukasi, lanjut Yovvy, nasabah juga dapat menikmati berbagai solusi investasi lain yang disediakan BCA, seperti dengan memanfaatkan kemudahan aplikasi investasi, Welma dari BCA sehingga nasabah dapat langsung investasi di mana saja dalam sentuhan jari. Nasabah BCA juga dapat menghubungi cabang yang melayani transaksi investasi untuk konsultasi investasi dalam mempersiapkan masa depan. Eastspring Indonesia siap membantu para orangtua menjadi panutan yang lebih baik bagi anak mereka melalui berbagai pengetahuan dan tips pada microsite www.eastspring.com/id/money-parenting. (RO/OL-14)