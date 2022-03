Pengamat: Distribusi Migor Curah harus Diawasi agar Masyarakat Bawah Terbantu

PEMERINTAH menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp 14.000 ribu. Tak hanya itu, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke nilai keekonomian dan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menanggapi kebijakan itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, pemerintah harus bisa menjaga akses minyak goreng di level ekonomi kelas bawah dan usaha mikro dan UKM penting.

"Setidaknya dengan HET di minyak curah, maka akses masyarakat ekonomi kelas bawah di pasar-pasar tradisional diharapkan akan lebih mudah teratasi," ungkap Eko, Senin (21/3/2022).

Namun, Eko memberi catatan pemerintah harus memastikan terlebih dahulu pabrik-pabrik minyak goreng mendapatkan suplai CPO yang cukup dari industri CPO lalu mereka segera distribusi ke pedagang.

"Selain itu pengawasan agar migor curah segera masuk ke pasar tradisional penting dilakukan," terangnya.

"Kedua, tidak ada kebocoran minyak curah dijual ke tempat lain ataudiselundupkan, masuk ke industri minyak kemasan. Karena ada selisih yg tinggi antara yg dikemas dengan yang curah," ungkapnya.

Jika, pengawasan jebol, Eko menyebut minyak curah akan tetap langka di pasar-pasar tradisional. (OL-13)

Baca Juga: Kapolri Pastikan Jajaran Kepolisian Awasi Distribusi dan Harga Penjualan Minyak Goreng