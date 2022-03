Mix and Match, Resto yang Memadukan Bisnis dan Musik di Jakarta 

MENGUSUNG konsep One Stop Entertainment for Business Dealing, Mix and Match Resto and Lounge Jakarta bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi warga Ibu Kota. Berlokasi di The Hive Lt 2, Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, Mix and Match memberikan fasilitas yang lengkap.

Pada bagian depan resto terdapat puluhan meja yang dapat menampung puluhan pengunjung. Lalu, meranjak ke bagian dalam terdapat puluhan meja dan panggung untuk pertunjukan musik. Kemudian juga terdapat meeting room atau ruang rapat dan ruang VIP.

Marketing Manager Mix and Match Jakarta, Karina Wardani mengatakan pihaknya mengusung konsep One Stop Entertainment for Business Dealing, karena lokasi restoran tersebut berada di sentra bisnis di Jakarta Timur. Ia ingin Mix and Match menjadi pilihan untuk para pengusaha dan karyawan yang bekerja di sentra perkantoran tersebut menyicipi makanan lezat dengan ruang yang nyaman untuk membahas bisnis.

Ia mengatakan para pengunjung dapat merasakan kenikmatan sajian makanan khas Indonesia dan Western yang menjadi andalan di Mix and Match. Ia mengatakan para koki yang memasak makanan merupakan profesional di bidangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan kopi yang langsung diracik oleh barista dari Kopi Kehangatan. Tentunya diiringi oleh musik akustik yang mampu menambah kenikmatan makanan dan minuman.

"Menu andalan kita sih beneran makanan Indonesia. Nasi goreng, bakso, bihun, terus western sendiri kita ada steak yang kita yakin enak banget. Makanan Indonesia lain yang aku yakin pasti suka banget ada sate ayam dan SOP buntut. untuk minuman rata-rata pekerja mereka butuh kafein kita ada coffee shop dari kopi kehangatan," kata Karina, kepada Media Indonesia, Sabtu (19/3).

Selain menyuguhkan makanan dan minuman, pihaknya juga menyediakan ruang bagi para pengusaha untuk berkumpul dan merancang proyek atau bisnis. Karina mengatakan pihaknya menyediakan ruangan yang bisa digunakan untuk rapat dan seminar. Pihaknya juga menyediakan hiburan seperti biliar gratis ketika rehat sejenak dari rapat.

Baca juga : Buka Gerai Flagship di Jakarta, Converse Jalin Kolaborasi dengan Muralis Philip Ponk

"Kita itu gak mau cuma restoran yang hura-hura atau yang cuma buat didatengin untuk makan, tapi kita mau para pebisnis dan profesional muda datang ke sini untuk business dealing di sini, meeting project di sini," kata dia.

Karina menjelaskan Mix and Match memasang harga mulai dari Rp10 ribu hingga Rp35 ribu untuk minuman. Sedangkan untuk makanan dijual dengan harga mulai dari Rp30 ribu hingga Rp150 ribu.

Sedangkan untuk ruang rapat atau meeting room pihaknya memasang tarif minimal pesanan Rp1 juta per tiga jam. Namun, ia menawarkan harga menarik bagi para wirausahawan dan eksekutif muda.

"Tapi misalkan kurang dari segitu, terutama banyak yang profesional muda yang bilang saya enterpreneur, saya wirausaha baru kita kasih keringanan," katanya.

Karina berharap Mix and Match menjadi pilihan bagi warga Ibu Kota untuk mencari makanan lezat, tempat hiburan, hingga tempat untuk memulai bisnis. Sehingga, diharapkan dari Mix and Match dapat lahir ide atau bisnis yang mampu menciptakan lapangan kerja.

"Kami ingin memperkenalkan konsep baru food and beverage yang bukan hanya tempat makan atau hura-hura juga untuk meeting buat projek baru supaya lapangan kerja tercipta lebih banyak," katanya. (OL-7)