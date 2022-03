Hunian Klasik Eropa Favorit karena Punya Nilai Jual Tinggi

PASAR properti di Indonesia tumbuh sebesar 2,40% (year on year) untuk sektor realestat dan 2,43% (year on year) untuk sektor konstruksi selama sembilan bulan pertama 2021. Menurut perkiraan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan menjadi 5,5% (year on year) dan ini jelas merupakan kabar baik untuk sektor properti. Hingga saat ini, hunian bergaya klasik Eropa masih menjadi favorit karena dianggap memiliki nilai jual yang tinggi.

Karena itu, arsitektur dan kontraktor yang berbasis di Jakarta Timur, Rumah Klasik, mengumumkan ekspansi penyediaan jasa konsultasi dan pembangunan hunian bergaya klasik di luar pulau Jawa. Rumah Klasik berfokus pada pembangunan hunian mewah klasik bergaya Eropa untuk membantu konglomerat atau pengusaha besar di Indonesia memiliki hunian atau tempat singgah impian dengan mengedepankan kecepatan pembangunan dan ketepatan detail hunian klasik sesuai dengan kaidah pembangunan hunian klasik bergaya Eropa.

Rumah Klasik berdiri pada 1997. Rumah Klasik mengusung satu konsep rumah yang desainnya tak akan lekang oleh waktu. Konsep rumah bergaya Klasik Romawi disematkan menjadi ciri khasnya di setiap desain dan bangunan.

"Rumah mewah dengan gaya Eropa cenderung memiliki detail khusus yang lebih banyak dibandingkan rumah dengan jenis rumah tipe lain, semisal minimalis sehingga proses pembangunannya akan memakan waktu yang lebih lama dan ketidaksesuaian detail bangunan akhir dengan rancangan cetak biru awalnya pasti sering terjadi. Nah, di sinilah Rumah Klasik hadir dengan tim arsitek yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun untuk membangun hunian mewah bergaya Eropa hanya dalam waktu 8-9 bulan," ujar CEO Rumah Klasik, Yudhie, dalam keterangan resmi, Rabu (16/3).

Hunian bisa dikatakan memiliki gaya klasik Eropa jika berbentuk simetris, memiliki pilar yang menjulang tinggi di bagian fasad rumah, serta kolom yang besar. Hunian mewah bergaya Eropa yang digarap oleh Rumah Klasik kerap memiliki konsep timeless dan unik dengan mengombinasikan detail arsitektur Eropa dengan penataan berbasis Feng Shui seperti penempatan pintu, arah kasur, dan lainnya.

Selama 25 tahun, Rumah Klasik dipercaya untuk membangun hunian untuk ratusan pengusaha besar di Indonesia. "Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk pembangunan hunian mewah bergaya Eropa, Rumah Klasik akan terus memperluas layanan kami di berbagai macam daerah di Indonesia tahun ke depan dan mengukuhkan posisi kami sebagai konsultan arsitektur dan kontraktor hunian mewah bergaya klasik Eropa terkemuka di Indonesia," tutup Yudhie. (OL-14)