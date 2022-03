Interflour Indonesia Raih 2 Peghargaan di Ajang Indonesia CSR Excellence Award 2022 

PRODUSEN tepung terigu, Interflour Indonesia sukses meraih 2 penghargaan pada ajang Indonesia CSR Excellent Award 2022 untuk croporate winner kategori “Best Covid-19 Program dan Best Program in Education in Scholarship Category” serta individual winner untuk kategori “The Best Leader Focus on CSR Prog88ram” yang diberikan untuk Senior Vice President Interflour Indonesia Christiany Hopemi Situru.

Penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2022 tersebut diberikan atas kontribusi Interflour Indonesia dalam melaksanakan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar.

Acara penganugerahan penghargaan ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Popular Mandiri/First Indonesia Magz. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh perwakilan manajemen Interflour, yaitu Senior Vice President Edwin Chaster Tumangkeng dan Marketing Manager Dewi Ayu Putri di Jakarta.

“Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dari Interflour Indonesia untuk memberikan kontribusi terbaik dan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar,: ujar Christiany Hopemi Situru.

Interflour merupakan salah satu produsen tepung terigu terbesar dan sudah berpengalaman selama 50 tahun di Indonesia, dengan dua pabrik yang berlokasi di kota Makassar dan Cilegon. Di bawah payung Interflour group yang memiliki beberapa pabrik tepung terigu yang beroperasi di beberapa negara lainnya seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Interflour mempunyai pasar yang kuat dan dominan di hampir seluruh wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dll. Namun strategi penetrasi juga terus diterapkan di daerah-daerah lainnya.

Produk unggulannya antara lain tepung terigu Gerbang, Gatotkaca, dan Kompas yang telah memperoleh penghargaan Superbrand. Interflour berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat melalui produk-produk Terigu Bergizi Kaya Nutrisi.

"Interflour sebagai sahabat terbaik dunia kuliner akan terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menyampaikan sosialisasi tentang berbagai aplikasi makanan yang berguna bagi para konsumen tepung terigu Interflour," pungkas Christiany. (RO/OL-7)