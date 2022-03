Pastikan Cek Sebelum Tergiur Rayuan Untung Investasi

MASYARAKAT harus ekstra hati-hati dalam menyikapi tawaran investasi yang menggiurkan. Terjadinya kasus investasi bodong yang menjerat nfluencer aplikasi trading ilegal Binomo, Indra Kenz yang merugikan 14 korban dengan Rp25,6 miliar, menjadi pelajaran penting kedepannya.

Direktur Utama PT UOB KayHian Sekuritas (UOB) Agus Halim meminta masyarakat untuk memerhatikan keabsahan dan legalitas sebuah perusahaan trading, termasuk keberadaan kantor dan izin yg sudah diperoleh dari otoritas yang berwenang.

"Jangan tergiur dengan iming-iming kepastian untung dengan cepat, di mana semua investasi harusnya ada risiko rugi. Untung cepat bisa juga rugi cepat," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (12/3).

Perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, seperti kripto, forex trading, sampai emas berjangka harus mendapatkan izin dari Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Agus menuturkan, seiring majunya teknologi, para oknum menggunakan influencer yang memamerkan kekayaannya di sosial media untuk memancing masyarakat tergiur investasi bodong itu.

Menurutnya, jika ada penawaran keuntungan tinggi, ada baiknya skeptis untuk tidak bertransaksi investasi. Dia juga menyarankan agar jangan menggunakan uang kebutuhan sehari-hari untuk investasi.

Dilansir laman Analisa Forex disebutkan, broker terpercaya yang mempunyai keanggotaan pada Kliring Berjangka Indonesia (KBI) pasti menjalankan ketentuan standar untuk menangani dana klien dengan kebijakan dana terpisah atau segregated account.

Dengan demikian setiap dana yang disetorkan oleh klien tak akan masuk segera ke dalam rekening broker, melainkan ke pihak ketiga. Selain itu dana milik klien akan berada di rekening yang terpisah dengan asset perusahaan sehingga uang milik trader tetap aman walaupun perusahaan jika mengalami pailit

Broker-broker abal-abal justru akan melawan trading dan menyebabkan kerugian. Masyarakat seharusnya curiga bila terjadi kegagalan fungsi saat trading terlihat berprospek bagus dan berbagai siasat lainnya. Bila sudah demikian upaya untuk menarik kembali dana biasanya juga akan sulit.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mencontohkan, regulator yang mengakui transaksi binary option seperti, Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), dan British Virgin Islands Financial Services Commission.

"Sebaiknya masyarakat juga mengecek apakah perusahaan tersebut mendapatkan izin resmi dari instansi berwenang atau tidak. Tinggal melihat status izin resmi dari instansi terkait dan berwenang," jelasnya. (Ins/OL-09)